ARP: w ubiegłym roku 10-procentowy wzrost sprzedaży węgla kamiennego

W ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły ok. 600 tys. ton węgla kamiennego więcej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była większa rok do roku o ok. 5,3 mln ton - wynika z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Wydobycie wzrosło rok do roku o 1,1 proc., a sprzedaż o 10 proc.

W poniedziałek katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w grudniu ub. roku. Tym samym podsumowano cały 2021 rok, zakończony - w odróżnieniu do poprzednich lat - wzrostem wydobycia i sprzedaży tego paliwa.

Jak wynika z dokonanego przez PAP podsumowania miesięcznych danych ARP, w ciągu dwunastu miesięcy ub. roku krajowe wydobycie węgla kamiennego wyniosło ok. 55 mln ton, a sprzedaż ok. 58,3 mln ton - tym samym wielkość ubiegłorocznej sprzedaży przewyższyła produkcję o ok. 3,3 mln ton.

Rok wcześniej, w 2020 r., polskie kopalnie wydobyły 54,4 mln ton węgla kamiennego - ok. 7,2 mln ton mniej niż w roku 2019. Sprzedaż węgla w roku 2020 wyniosła natomiast ok. 53 mln ton i była o 5,4 mln ton niższa niż w roku 2019. Ubiegłoroczny poziom sprzedaży osiągnął wielkość porównywalną ze sprzedażą w przedpandemicznym roku 2019.

W samym grudniu ub. roku wydobycie węgla należało do najwyższych w 2021 roku. Kopalnie wydobyły ok. 4,8 mln ton węgla (wobec niespełna 5 mln ton w grudniu 2020 r.), a wielkość sprzedaży zbliżyła się do 5,1 mln ton (podobnie jak w grudniu 2020 r.). W ubiegłym roku wyższe od grudniowego miesięczne wydobycie węgla (5,2 mln ton) było tylko w marcu.

Dzięki zwiększonej w ub. roku sprzedaży, znacząco zmalała ilość surowca na przykopalnianych zwałach - w końcu grudnia leżało tam niewiele ponad 2,2 mln ton węgla, wobec ponad 2,5 mln ton miesiąc wcześniej oraz 6,2 mln ton w końcu 2020 roku.

Grudzień był kolejnym w minionym roku miesiącem spadku wielkości zapasów węgla. Od lutego ub. roku, w kolejnych miesiącach kopalnie sprzedawały więcej węgla niż w tym czasie wydobywały, co skutkowało systematycznym zmniejszaniem się wielkości zwałów.

Jak podała w poniedziałek ARP, w końcu grudnia 2021 r. polskie kopalnie węgla kamiennego zatrudniały 77,5 tys. osób - ok. 200 pracowników mniej niż miesiąc wcześniej i 2,5 tys. mniej niż w końcu roku 2020.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl