ARP: we Wrocławiu wylądował kolejny transport sprzętu medycznego

Na wojskowej części lotniska we Wrocławiu wylądował w czwartek NATO-wski samolot Rusłan ze sprzętem zakupionym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na zlecenie rządu - poinformowała Agencja w komunikacie.

Jak podano, transportem z Chin przyleciało m.in. 180 tysięcy kombinezonów ochronnych, milion rękawiczek i 50 tysięcy gogli. To pierwsza partia zamówionych przez ARP S.A. na początek kwietnia środków ochrony osobistej wartych około 25 mln złotych. Sprzętem będzie dysponować Ministerstwo Zdrowia.

Zakupiony przez ARP sprzęt przyleciał samolotem AN-124 Rusłan, który jest wykorzystywany przez państwa NATO w ramach Programu Strategicznego Transportu Lotniczego (SALIS - ang. Strategic Airlift Interim Solution) udostępniającego samoloty do transportu ponadgabarytowego sprzętu. Polska jako członek programu SALIS zarządzanego przez Agencję Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NSPA) korzysta z możliwości, jakie stwarza program jego uczestnikom (Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Norwegia, Polska, Słowacja i Słowenia). Pandemia koronawirusa spowodowała, że program SALIS wykorzystywany jest przy transporcie środków przeznaczonych do przeciwdziałania COVID-19.

Według komunikatu ARP dotąd kupiła z Chin środki ochrony indywidualnej warte prawie 35 mln zł, wśród zakupionych i dostarczanych do Polski materiałów znalazły się: ponad 2,7 mln maseczek, ponad 320 tys. kombinezonów oraz 60 tys. gogli i prawie 1,5 mln rękawic. ARP zakupiła też 300 tys. koreańskich testów genetycznych wykrywających wirusa SARS-CoV-2, które bazują na rekomendowanej przez WHO metodzie RT-PCR. Testy, których koszt zakupu wynosi około 6 mln euro zostały przekazane przez ARP do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.