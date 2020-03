ARP wesprze przedsiębiorców w ramach pakietu tarczy antykryzysowej

ARP S.A. wesprze przedsiębiorców w ramach zaprezentowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego pakietu tarczy antykryzysowej - podała w środę Agencja Rozwoju Przemysłu.

Chodzi m. in. o wsparcie branży transportowej - leasing operacyjny na korzystnych warunkach z roczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe.

W środowym komunikacie poinformowano, że ARP S.A. otrzyma 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

"Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. Wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym" - dodano.

Agencja Rozwoju Przemysłu wyjaśniła, że leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do tych firm transportowych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz, że leasing operacyjny jest przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.

Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat, karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy - co jak oceniła agencja - w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł.

"Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy" - dodała ARP.

"Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego" ocenił cytowany w komunikacie wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński.

"Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji. Jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają ten trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy" - dodał Kolczyński.

ARP zaznaczyła, że wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej https://www.arp.pl. Dodała, że będą one procesowane w trybie uproszczonym.