Arteria stara się radzić, pomimo utraty kontraktów na rynkach wschodnich

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Arteria osiągnęły poziom 82, 034 mln złotych i były o 2,2 proc. wyższe w stosunku do analogicznego

okresu roku ubiegłego.

Pierwszy kwartał 2023 roku stanowił dla spółki kontynuację negatywnych skutków utraty kontraktów na rynkach wschodnich oraz istotnego wzrostu kosztów działalności operacyjnej, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenia oraz wzrost kosztów finansowych.

Głównym źródłem przychodów pozostawała sprzedaż prowadzona w segmencie Contact Center

Wskazane okoliczności musiały odbić się znacząco na wynikach spółki, która zanotowała z tego powodu spadki wszystkich wskaźników rentowności. I tak oto wynik na działalności operacyjnej (EBIT) osiągnął narastająco poziom 2, 744 mln złotych i był o 47,8 proc. niższy niż przed

rokiem. W przypadku wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań), w raportowanym okresie osiągnął on 3, 943 mln złotych, co oznacza

spadek rok do roku o 40,4 proc. W efekcie - zaznaczono w raporcie - emitent zakończył pierwszy kwartał br. zyskiem netto na poziomie 1, 091 mln złotych tj. o 76,8 proc. niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie pozostawała sprzedaż prowadzona w segmencie Contact Center. Wyniosła ona 58, 023 mln złotych co stanowiło 70,7 proc. łącznej sprzedaży spółki w okresie sprawozdawczym i była o 0,4 proc. wyższa niż w roku ubiegłym.

"Warto podkreślić, iż mimo utraty projektów wschodnich w związku z agresją rosyjską na terytorium Ukrainy, spółce udało się utrzymać poziom przychodów w tym segmencie, co było możliwe dzięki wyższej sprzedaży usług zrealizowanej dla pozostałych klientów. Usługi segmentu są realizowane w ramach długoterminowych kontraktów głównie dla dużych przedsiębiorstw z branży energetycznej, branży finansowej i ubezpieczeniowej. Zdywersyfikowany portfel zamówień uzupełniają ponadto usługi świadczone dla wiodących operatorów komórkowych oraz dla globalnego dostawcy usług marketingowych, dla którego emitent świadczy usługi na blisko dwudziestu rynkach zagranicznych" - wskazała spółka w raporcie.

W segmencie Wsparcia Sprzedaży odnotowano w pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż na poziomie 24 mln złotych

W drugim segmencie działalności tj. we Wsparciu Sprzedaży odnotowano w raportowanym okresie

sprzedaż na poziomie 24, 011 mln złotych co oznacza wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 7 proc. i stanowi 29,3 proc. w całości sprzedaży.

Segment Wsparcia Sprzedaży obejmuje szeroki zakres usług związanych ze sprzedażą, m.in. zarządzanie materiałami reklamowymi i sieciami sprzedaży, merchandising, logistykę i dystrybucję usług marketingu, działania reklamowe i organizację eventów. Osiągnięte wyniki segmentu wskazują, że po okresie pandemii udało się odbudować pozycję rynkową i nadrobić

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl