Artur Bartoszewicz: sektor bankowy zapłaci za własną pazerność i butę

Po ustąpieniu ograniczeń dojdzie do gwałtownego rozwoju niektórych dziedzin w oparciu o wstępnie zweryfikowane w pandemii rozwiązania i nastąpi ostra gra rynkowa. Jednak pełna skala realnych zmian jeszcze przed nami - twierdzi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej.

W tym roku sektor finansowy nie miał problemów z płynnością, brał czynny udział w tarczach i programach pomocowych, jednocześnie komunikując nadchodzący raptowny spadek rentowności, a nawet credit crunch. Czy 2021 r. będzie dobrym rokiem dla sektora finansowego, czy ryzyka (np. małe TSUE, duże TSUE) jednak się zmaterializują?

- Faktem jest, że rok 2020, pomimo wstępnych "czarnych wizji" nakreślanych przez środowisko finansowe, był kolejnym rokiem, który może ono uznać za udany. Jednak suma zaniechań ze strony instytucji finansowych, a przede wszystkim banków, będzie w kolejnych latach przysparzać temu sektorowi coraz więcej kłopotów.



Zwycięstwa w bataliach sądowych klientów składających pozwy przeciw bankom w zakresie kredytów odnoszących się do walut obcych wyraźnie zagrażają bezpieczeństwu i stabilności poszczególnych instytucji finansowych zmuszając je do zawiązywania znaczących rezerw. Od lat roztropna cześć ekonomistów, nie będąca pod wypływem lobby bankowego, wskazywała na konieczność po pierwsze dokonania interwencji w ten problem ze strony władz publicznych oraz po drugie podjęcia realnych działań ugodowych przez banki ze swoimi klientami wprowadzonymi w błąd.

Jednak krótkowzroczne lobby bankowe, kierowane przez Związek Banków Polskich, poprzez silne naciski na decydentów i straszenie opinii publicznej, oparte na niezweryfikowanych niezależenie danych finansowych, głoszących jakoby rozwiązanie problemów "frankowiczów" doprowadziłoby do upadku sektora, dziś przynosi negatywne skutki.



Sektor bankowy zapłaci za własną pazerność i butę. Uprawdopodobnia się scenariusz, kiedy akcjonariusze banków zażądają od zarządów wyjścia ze Związku Banków Polskich, zakazania finansowania tej organizacji i domagania się ukarania jej kierownictwa za działanie na szkodę banków i sektora finansowego.

Można spodziewać się również powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie zaniechań poszczególnych decydentów i instytucji publicznych, jak też identyfikacji skali nieuprawnionego lobbingu, który doprowadził do największej manipulacji na rynku bankowym w historii naszego kraju. To jest bardzo realny scenariusz, szczególnie gdy zaczną materializować się ryzyka wyroków TSUE.

Uważam, że bez oczyszczenia sektora finansowego z zachowań nieetycznych, jak też bez realnego rozliczenia zarządów banków z podjętych na szkodę swoich akcjonariuszy decyzji, czarne chmury nad sektorem będą się zagęszczać, aż dojdzie do katastrofy, która dotknie każdego z nas.

Jak będzie wyglądała sytuacja z polskim eksportem, czy ma szansę odbić się na stałe i w 2021 r. być motorem napędowym naszej gospodarki, jak przez większość kończącej się dekady?

- Sytuacja polskiego eksportu jest i będzie zależna od kondycji naszych partnerów handlowych, rynków, a szczególnie klientów na tych rynkach. Wszystko wskazuje na to, że najsilniejszy nasz partner handlowy, gospodarka niemiecka, poradzi sobie z kryzysem lepiej niż zakładano. Siła tej gospodarki pociągnie nasz eksport.

Drugim ważnym autem jest posiadanie własnej waluty. Polski złoty i dzięki niemu swoboda prowadzenia polityki pieniężnej, daje ogromne możliwości w obecnej sytuacji. Kryzys wyraźnie pokazuje, że argumenty emocjonalno-polityczne za wejściem do strefy euro przegrywają z rozsądkiem i ekonomią.

Eksport będzie motorem napędowym naszej gospodarki, gdyż konsumpcja, a szczególnie inwestycje będą narażone na perturbacje, co wiąże się z niepewnością. Ważnym czynnikiem wzrostowym mogą być wydatki publiczne. Istotne będzie uruchamianie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, a szczególnie środków pochodzących z Funduszy Odbudowy UE. To skala wydatków na inwestycje publicznej zadecyduje o szybkości powrotu na ścieżkę wzrostu przed kryzysem.

Czy kwestia zielonej transformacji energetycznej, abstrahując od funduszy UE, to impuls dla naszej gospodarki, w postaci szansy na pobudzenie innowacyjności i pojawienie się wielu miejsc pracy, czy jest obawa, że utkniemy na etapach przejściowych, typu gazowe elektrownie i problemy instytucjonalne, a zielona rewolucja będzie dla nas barierą i obciążeniem?

- Zielona transformacja energetyczna to wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna szansa na skok rozwojowy. Umiejętne wejście w technologie energetyczne jutra, szczególnie technologie wodorowe, offshore, czy też energetykę atomową dadzą szansę na tworzenie nowych wysokopłatnych miejsc pracy, zaangażowanie we współtworzenie nowoczesnych rozwiązań, generowanie ogromnej wartości dodanej dla wszystkich sektorów gospodarki.



Jednak ryzyko zaniechania, dyskusji nad strategią bez końca, wiecznego planowania doskonałych decyzji, które nie znajdą odzwierciedlania w rzeczywistości, jest już chyba naszą narodową specjalizacją. Dokonujemy "bezobjawowej transformacji" energetycznej. Może stać się tak, że utkniemy w "czyśćcu", czyli w technologiach gazowych. UE przeznacza ogromne środki na zielony wodór, jest to kierunek decyzji naszego sąsiada, niemieckiej gospodarki.

Jeśli sami nie wiemy co robić, może strategia naśladownictwa byłoby najlepszym rozwiązaniem. Uczmy się od tych, którzy mają odwagę i działają realnie. Tam, jak powie się A, to kończy się na Z. W Polsce niestety najlepiej wychodzi nam ciągłe AAA… Choć należy mieć nadzieję, że przełamiemy niemoc.

Czy należy się spodziewać zapowiadanych inwestycji w usługi publiczne, typu sektor medyczny, edukacja, czy cyfryzacja administracji, czy zażegnanie zagrożenia pandemicznego ponownie zwolni reformy w tych działach?

- Niestety poradzenie sobie z kryzysem pandemicznym może doprowadzić do wygaszenia ogromnych planów transformacyjnych wobec usług publicznych, sektora medycznego, edukacji, czy cyfryzacji administracji.



Pamięć ludzka jest krótkotrwała, politycy modyfikują systemy w kadencjach, a to za mało abyśmy dokonali zmian w tak wielu obszarach. Brakuje umowy społecznej zawartej przez wszystkie siły polityczne, że bez względu na to kto będzie rządził konkretna ścieżka działań będzie realizowana. Brakuje wyobraźni zarówno w obozie rządzącym, ale szczególnie w opozycji.



Długookresowe myślenie, nie oparte o bieżące szoki podażowe, czy popytowe, ale postawienie na transformację służebną rozwojowi to kierunek największego wyzwania. Jednak wymaga to ustępstw politycznych, wyjścia ze strefy komfortu, a także wyzbycia się logiki postrzegania świata przez własne kompleksy. Potrzebne są profesjonalizm, odwaga, konsens sił politycznych, myślenie i działanie długookresowe.

Czy w innych sektorach bądź branżach możemy się spodziewać gwałtownego rozwoju, a w innych spadku zapotrzebowania na usługi i produkty?

- Kryzys pandemiczny, a szczególnie wprowadzane lockdowny, dokonał radykalnych zmian w postawach i oczekiwaniach klientów, pracowników, uczniów, studentów, de facto wszystkich grup społeczno-zawodowych. Coś, co było niemożliwe jeszcze w lutym tego roku, w ciągu kilku kolejnych miesięcy stało się koniecznością i wymogiem. Funkcjonują nauka zdalna, obsługa urzędowa on-line, telemedycyna, choć nie zawsze tak sprawnie, jak byśmy tego oczekiwali.



Największym wyzwaniem jest jednak jakość i standard wszystkiego, co zostało w tak krótkim czasie wdrożone. W sytuacji kryzysu akceptujemy niedociągnięcia i nieefektywności. Wiele osób zechce po pandemii wrócić do tradycyjnych kanałów i modeli biznesowych. Jednak duża część społeczeństwa prawdopodobnie zostanie z nowymi rozwiązaniami lub zaakceptuje rozwiązania hybrydowe. Ta część z nas już niedługo powie "sprawdzam", gdyż nie będzie akceptować niedorozwoju poszczególnych branż i sektorów.



Pobłażliwość wynikająca z kryzysu i braku alternatywy się skończy. Nastąpi ostra gra rynkowa. Dojdzie do gwałtownego rozwoju niektórych dziedzin w oparciu o wstępnie zweryfikowane w pandemii rozwiązania. Jednak pełna skala realnych zmian jeszcze przed nami. Potrzebujemy na to wszystko kapitału i zasobów ludzkich gotowych na nowe wzywania. Pomogą nam w tym fundusze UE, ale większość sukcesu zależna jest od ograniczenia biurokracji i wdrożenia ułatwień w działaniach biznesu ze strony państwa.