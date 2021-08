Artur Michałowski p.o. prezesa Taurona

Rada nadzorcza Taurona Polska Energia zdecydowała, że obowiązki prezesa koncernu będzie czasowo pełnił Artur Michałowski – podała spółka w środowym komunikacie. Michałowski ostatnio był wiceprezesem ds. technicznych spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

Rada nadzorcza Taurona PE powołała też Michałowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, Krzysztofa Surmę na stanowisko wiceprezesa ds. finansów oraz Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w ogłoszonym niespełna miesiąc temu konkursie na prezesa Taurona oraz jego trzech zastępców wpłynęły 33 zgłoszenia. O stanowisko prezesa zarządu spółki ubiegało się siedem osób.

W środowej informacji koncern podał, że w najbliższej perspektywie nowy zarząd skoncentruje się na aktualizacji strategii, zdynamizowaniu zielonej transformacji spółki oraz inwestycjach w nowoczesną sieć dystrybucyjną odgrywającą kluczową rolę w rozwoju energetyki opartej na OZE.

"Tauron stanowi kluczowy podmiot dla polskiej gospodarki, jest liderem w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Odblokowanie potencjału rozwojowego firmy będzie jednym z priorytetowych działań zarządu. Przeprowadzenie firmy przez wymagający okres transformacji to ogromne wyzwanie, ale też obowiązek" - ocenił cytowany w środowym komunikacie Michałowski.

Jak dodał, Tauron wymaga obecnie zdecydowanych działań, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez otoczenie rynkowe.

"Unijny Zielony Ład, pakiet regulacji klimatycznych Fit for 55 i galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 determinują kierunek zmian, które muszą zajść w polskiej energetyce. Tauron musi wykonać rzeczywisty Zielony Zwrot w zakresie mocy wytwórczych oraz utrzymać przewagę konkurencyjną w obszarze dystrybucji i sprzedaży" - podkreślił Michałowski, nawiązując do rozpoczętej przed dwoma laty pod hasłem "Zielonego Zwrotu" transformacji energetycznej koncernu w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Zaznaczył, że cele te spółka musi połączyć z dyscypliną finansową oraz utrzymaniem bezpiecznych wskaźników zadłużenia. "Kierunki transformacji chcemy przedstawić do końca tego roku w zaktualizowanej strategii Grupy Tauron" - zasygnalizował nowy p.o. prezesa.

Zgodnie ze środową informacją Taurona Michałowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - Master of Corporate Governance oraz studiów Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Od 2016 r. do 4 sierpnia 2021 r. Michałowski pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. technicznych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Artur Michałowski rozpoczął pracę zawodową w 1979 r. w Elektrociepłowni Zofiówka, w strukturach kopalni Zofiówka. W swojej karierze pełnił m.in. funkcje: dyżurnego inżyniera ruchu, zastępcy kierownika ruchu ds. optymalizacji produkcji i kluczowej kadry zarządzającej, kierownika ruchu EC Zofiówka, zastępcy dyrektora EC Pniówek, dyrektora EC Zofiówka oraz dyrektora biura produkcji.

Od jesieni 2016 r. do połowy ubiegłego roku zarządem Taurona kierował prezes Filip Grzegorczyk. W połowie lipca ub. roku zastąpił go Wojciech Ignacok, który z końcem lutego br. zrezygnował ze stanowiska. Po nim obowiązki prezesa krótko pełnił ówczesny wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski, który w maju br. odszedł z firmy. 1 kwietnia br. stanowisko prezesa objął Paweł Strączyński, który po złożonej 2 lipca rezygnacji kierował firmą do 4 sierpnia.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującą kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającą przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ok. 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

