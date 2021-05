Asbis z rekordowymi wynikami. Żyłą złota kraje byłego ZSRR i CEE

Asbis, dystrybutor produktów IT oraz elektroniki użytkowej, wypracował na rosnących rynkach regionu byłego ZSRR, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki rekordowe wyniki finansowe w I kw. 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 733,3 mln USD, w porównaniu do 500,5 mln USD w I kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 47 proc.

Kraje byłego ZSRR i CEE

Kazachstan - wzrost o 83 proc.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - wzrost o 77 proc.

Ukraina - wzrost o 46 proc.

Czechy - wzrost o 29 proc.

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to w I kwartale 2021 roku.Sprzedaż w krajach zarówno byłego ZSRR jak i w Europie Środkowo-Wschodniej mocno wzrosła, odpowiednio o 48,1 proc. i 16,9 proc. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach Asbis ogółem wzrósł do 53,63 proc. w I kwartale 2021 roku, z 53,06 proc. w I kwartale 2020 roku. Wzrost sprzedaży krajów byłego ZSRR był generowany głównie przez sprzedaż nowych produktów Apple oraz projekty biznesowe.Jednocześnie wzrost o 28,5 proc. sprzedaży na Słowacji w połączeniu z 14,4-proc. wzrostem w Polsce, i 8,4-proc. wzrostem w Rumunii sprawiły, że region Europy Środkowo-Wschodniej zanotował 16,9-proc. wzrost w I kwartale 2021 roku, w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku.Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wzrosła o 77,9 proc., w porównaniu do I kw. 2020 roku.W I kwartale 2021 roku Europa Zachodnia, która nie jest głównym regionem sprzedaży Asbis, podwoiła swoją sprzedaż w porównaniu do I kwartału 2020 roku.Analiza według krajów potwierdza korzystne wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I kw. 2021 roku były:Polska znalazła się w gronie 10 krajów o najwyższej sprzedaży w Grupie zajmując 9. miejsce, wypracowując ponad 14-proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do I kw. 2020 roku.Asbis Enterprises to dystrybutor produktów IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Firma jest również producentem kilku marek własnych. Asbis Poland, której siedziba mieści się w Warszawie, jest dystrybutorem produktów wielu prestiżowych marek, m.in.: AMD, Intel, Hitachi, Seagate, SUPERMICRO, Allied Telesyn, LiteOn, NEC, Kingston, Kingmax. Jest także wyłącznym dystrybutorem w Polsce dwóch bardzo dobrze rozwijających się marek: Prestigio oraz Canyon.