"Asertywna polityka przemysłowa gwarantuje sprawnie funkcjonowanie Jednolitego Rynku"

Tylko asertywna polityka przemysłowa gwarantuje sprawne funkcjonowanie Jednolitego Rynku - wskazał w środę wicepremier Jarosław Gowin. Ocenił, że potrzebujemy instrumentów umożliwiających nawiązanie konkurencji na równych warunkach z podmiotami z państw trzecich.

Jak przekazał resort w komunikacie, wicepremier Gowin rozmawiał w środę z wiceprzewodniczącą KE Margrethe Vestager.

Podczas pierwszej rozmowy wicepremiera Gowina w nowej roli szefa resortu poruszano kwestie m.in.: przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku platform cyfrowych "pomiędzy aktorami europejskimi i tymi spoza UE".

Mówiono też o kwestiach ochrony Jednolitego Rynku czy rozwiązań, które pozwolą na sprawiedliwą konkurencję z podmiotami z państw trzecich w kluczowych obszarach gospodarczych.

"Polski rząd jest orędownikiem silnego Jednolitego Rynku, na którym zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele, działają, nie będąc ograniczanymi przez bariery, a sam rynek stwarza im sprawiedliwe warunki budowania konkurencyjności w stosunku do konkurentów z krajów trzecich" - zaznaczył Gowin cytowany w komunikacie.



Dodał, że na szybko zmieniających się globalnych i cyfrowych rynkach "polityka konkurencji okazuje się być zbyt powolna i nieskuteczna", jeśli chodzi o przywracanie konkurencji. Według Gowina "tylko asertywna polityka przemysłowa jest gwarantem sprawnie funkcjonującego Jednolitego Rynku".



"Oznacza to, że potrzebujemy instrumentów, które umożliwią nam nawiązanie konkurencji na równych warunkach z podmiotami z państw trzecich" - zaznaczył. Miałoby to dotyczyć zarówno warunków pomocy publicznej, fuzji przedsiębiorstw, jak i kwestii środowiskowych, ochrony warunków pracy oraz bezpieczeństwa towarów. "Musimy zarówno poprawić egzekwowanie tych przepisów, jak i wprowadzić nowe instrumenty ochronne" - wskazał.

Resort przypomniał, że KE pracuje nad działaniami mającymi wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki wobec podmiotów z rynków pozaeuropejskich. Proponuje m.in.: ustanowienie nowego instrumentu konkurencji, tzw. New Competition Tool oraz "instrumentu ex ante w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych, który uaktualnia narzędzia polityki konkurencji w obszarze cyfrowym".



Zaproponowano też modernizację unijnych wytycznych dot. kontroli łączenia przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu interwencji państw trzecich, "eliminowanie nadmiernej siły rynkowej dużych firm technologicznych" czy wzmocnienie europejskich joint ventures.

"W obliczu drugiej, i jak się wydaje trudniejszej, fali pandemii doceniamy to, że udało się przedłużyć zgodnie z kierunkiem, jaki postulowała Polska, okres obowiązywania Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" - mówił Gowin podczas rozmowy wiceprzewodniczącą KE.



Ocenił, że "druga fala" pandemii będzie miała dłuższy i głębszy wpływ niż pierwotnie przewidywano.



"Liczę na to, że służby Komisji monitorujące sytuację, w odpowiednim czasie i z wyprzedzeniem, podejmą stosowne kroki wydłużające możliwość udzielania wsparcia. Chociaż nie ukrywam, że wolałbym, aby taka sytuacja nie miała miejsca, bo oznaczałoby to, że pandemia została pokonana i gospodarka może przystąpić do procesu odbudowy, czego przecież wszyscy sobie życzymy" - zaznaczył.

Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania Tymczasowych ram o pół roku - do 30 czerwca 2021 r, z zastrzeżeniem możliwości ponownego ich wydłużenia. Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) powstał jako odpowiedź wspólnoty europejskiej na kryzys wywołany pandemią COVID-19.



Ma pomóc państwom członkowskim złagodzić gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii koronawirusa i "zbudować odporność europejskiej gospodarki w obliczu przyszłych kryzysów oraz chronić i tworzyć miejsca pracy". Wartość Instrumentu Odbudowy i Odporności to 672,5 mld euro.