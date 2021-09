"Asfalty do recyklingu" - projekt Lotos Asfalt i Politechniki Warszawskiej

"Asfalty do recyklingu" to realizowany przez Lotos Asfalt i Politechnikę Warszawską projekt mający na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30 proc. materiału z rozbiórki i remontów dróg - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Grupy Lotos.

Jak podała Grupa Lotos zakończenie tego projektu badawczo-rozwojowego zaplanowano na 2023 rok.

O postępach prac przedstawiciele Lotos Asfalt i Politechniki Warszawskiej rozmawiali w pierwszej połowie września w siedzibie uczelni.

"W ramach projektu +Asfalty do recyklingu+ specjaliści spółki Lotos Asfalt i naukowcy z Politechniki Warszawskiej chcą opracować technologię nowego lepiszcza asfaltowego poprzez aplikację specjalnych dodatków wyselekcjonowanych w ramach badań. Taki asfalt nada właściwości odświeżających, poprawiających parametry starego lepiszcza z recyklingu oraz umożliwiających uzyskanie wymaganej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych, wyprodukowanych ze zwiększoną ilością materiałów pochodzących z recyklingu remontowanych nawierzchni asfaltowych" - wyjaśniło biuro prasowe Grupy Lotos.

Przedsięwzięcie jest w całości finansowane przez spółkę Lotos Asfalt.

"Projekt przewiduje zastosowanie do nowej warstwy aż 30 procent materiału z rozbiórki i remontów starych nawierzchni w popularnej w Polsce metodzie dozowania granulatu asfaltowego bezpośrednio do mieszalnika +na zimno+. Jest to poważne wyzwanie i duży krok w kierunku Zielonego Ładu, ponieważ obecnie powszechnie stosuje się około 10 procent materiału z recyklingu" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

GL podała, że recykling nawierzchni asfaltowych jest od lat powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych oraz w państwach zachodniej Europy. Z uwagi na wymogi środowiskowe oraz konieczność oszczędzania zasobów naturalnych i ekonomię, technologia ta jest coraz częściej stosowana także w krajach wschodnich kontynentu.

W komunikacie prasowym podkreślono, że nawierzchnie wykonane z materiałów z recyklingu - dzięki użyciu specjalnych asfaltów +odmładzających+ - nie ustępują drogom wybudowanym z nowych materiałów. Ponadto ślad węglowy takich nawierzchni jest dużo mniejszy niż powstałych z nowych materiałów budowlanych.

