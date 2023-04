Assay Group nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez UOKiK

Publikacja UOKiK nastąpiła w trakcie przygotowywania przez nas wyjaśnień i odpowiedzi, w związku z czym Assay ASI zaskarżyło postanowienie Prezesa UOKiK – przekazała PAP Assay Group w czwartek. Do wyjaśnienia sprawy spółka zrezygnowała z używania zakwestionowanych przez UOKiK weksli - dodano.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił w czwartek spółce Assay Management zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie prowadzone jest również przeciwko Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI) oraz przeciwko osobom zarządzającym Grupą Assay. Obu spółkom grozi kara do 10 proc. obrotu, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej do 2 mln zł.

Jak wynika z ustaleń UOKiK, informacje przekazywane konsumentom mogą wprowadzać w błąd co do pewności uzyskania przyszłych korzyści finansowych z inwestycji w porozumienie wekslowe Assay ASI, które w rzeczywistości nie daje gwarancji deklarowanych przez spółkę zysków. Podobnie zapewnienia o objęciu działalności Grupy Assay nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego mogą sugerować, że takiej kontroli podlega także promowana oferta "weksli inwestycyjnych", co jest niezgodne z prawdą - wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przekazało Assay Group w komentarzu dla PAP, firma nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez UOKiK.

"Publikacja Urzędu nastąpiła w trakcie przygotowywania przez nas wyjaśnień i odpowiedzi. W związku z powyższym Assay ASI zaskarżyło do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienie Prezesa Urzędu. Jednocześnie prowadzimy dalsze działania prawne, a do czasu wyjaśnienia sprawy i w celu uniknięcia dalszych roszczeń ze strony Urzędu, spółka rezygnuje z używania weksli służących udzieleniu dodatkowych zabezpieczeń na rzecz pożyczkodawców Assay ASI" - poinformowała Assay Group.

Podkreślono, że spółka udostępni Prezesowi UOKiK wszelkie wymagane dokumenty. "Biorąc pod uwagę obowiązującą legislację, zamierzamy też w pełni respektować i wypełniać wymogi związane z decyzjami Urzędu" - zaznaczono. Dodano także, iż przez cztery lata działania Assay ASI wszyscy pożyczkodawcy otrzymali zwrot środków na warunkach zawartych w porozumieniu. "Poziom naszych aktywów znacznie przewyższa istniejące zobowiązania o kilkadziesiąt milionów" - zaznaczono.

Jak przekazano, Assay ASI stosuje popularne w przypadku funduszy venture capital finansowanie dłużne. "Porozumienia z pożyczkodawcami mają formę pożyczki, a weksel jest dodatkowym zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy, podobnie jak inne formy zabezpieczeń stosowane przez Assay ASI, tj. poręczenie oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, których wyłącznym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pożyczkodawców. Tym samym podejmowane przez Assay ASI działania mają na celu zabezpieczenie interesów inwestorów oraz pozostałych uczestników rynku kapitałowego" - podsumowano.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czwartkowej informacji przypomniał, że w przepisach prawa nie istnieje pojęcie "weksla inwestycyjnego". Według UOKiK zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału. Gwarantem bezpieczeństwa "weksla inwestycyjnego" - wskazano - jest wypłacalność jego wystawcy; nie są one zabezpieczone systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani nie podlegają nadzorowi KNF. "W przypadku upadłości wystawcy weksli, konsumenci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy" - podał Urząd.

