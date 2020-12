Asseco dołącza do Związku Cyfrowa Polska

Asseco rozpoczyna współpracę ze Związkiem Cyfrowa Polska - poinformowała w środę spółka. Organizacje chcą wspólnie upowszechniać rozwiązania cyfrowe oraz budować świadomość na temat tego, jakie możliwości dają nowoczesne technologie w biznesie.

"Przystąpienie do Związku Cyfrowa Polska to przede wszystkim kontynuacja działań Asseco w zakresie szerokiego podejścia do digitalizacji i procesów paperless" - powiedział, cytowany w komunikacie Artur Miękina z Asseco Data Systems.

"Chcemy brać aktywny udział w działaniach na rzecz upowszechniania rozwiązań cyfrowych i edukowania rynku, co do możliwości wykorzystywania technologii w biznesie" - dodał.

Z kolei prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik zaznaczył, że digitalizacja oraz rozwój procesów paperless to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie stoją nie tylko przed polskim biznesem, ale też administracją. "Rozwój e-usług musi następować wraz z podnoszeniem kompetencji i świadomości. Zwłaszcza, że e-usługi to nie tylko rozwiązania dla firm. To także wielkie ułatwienie dla większości obywateli oraz administracji publicznej" - wyjaśnił.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce. Organizacacja powstała w 2005 roku.

Asseco jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma działa w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ok. 27 tys. osób. Jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.