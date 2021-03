Asseco Poland chce wykorzystać czas pandemii i kupować za granicą

- Przyglądamy się mocno spółkom - również tym, z którymi już wcześniej prowadziliśmy rozmowy. Sprawdzamy, jak radzą sobie one w obecnej sytuacji i jak realizują swe cele biznesowe - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Asseco Poland, Marek Panek.

I dodaje, że rocznie, dzięki wzajemnej pomocy formalno-prawnej, Grupa Asseco wygrywa kontrakty warte wiele milionów euro.- Nasz potencjał wykorzystujemy także w negocjacjach z vendorami. Pozwala nam on na uzyskanie możliwie najlepszych warunków współpracy i stworzenie relacji partnerskich z takimi firmami, jak IBM, Microsoft czy Oracle - wskazuje Marek Panek.Partnerem Asseco Poland na rynku niemieckim jest grupa adesso. Jej spółki działają na rynku usług informatycznych i swą aktywność skupiają głównie w krajach Europy Zachodniej. Grupa adesso zatrudnia ponad 4 tys. pracowników i osiąga przychody na poziomie około 450 mln euro rocznie.- Wspólnie z nią utworzyliśmy we Frankfurcie nad Menem spółkę joint venture, której zadaniem jest dostosowanie systemów informatycznych do lokalnych warunków prawno-biznesowych i sprzedaż systemu informatycznego bankom operującym na rynku niemieckim. Docelowo chcielibyśmy rozwijać tę działalność także w Szwajcarii i Austrii - zaznacza wiceprezes Asseco. - System, który chcemy oferować na tych rynkach, został stworzony na podstawie wspólnego know-how i oprogramowania Asseco Poland oraz adesso SE. Jednak wejście na tak ogromny rynek wymaga czasu, to są procesy, które potrafią długo trwać. Aktualnie bierzemy udział w kilku przetargach i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli realizować pierwsze projekty w bankach w Niemczech.W Izraelu Asseco obecne jest poprzez holding Formula Systems, który w 2019 r. z przychodami na poziomie 6,5 mld zł odpowiadał za 61 proc. sprzedaży całej Grupy Asseco i zatrudniał 16,5 tys. pracowników. Po trzech kwartałach 2020 r. izraelskie ramię Asseco zatrudniało już 17 tys. osób, a jego sprzedaż wyniosła 5,5 mld zł. Głównymi filarami tego segmentu są spółki: Matrix IT, Sapiens International i Magic Software.Matrix IT pozostaje wiodącą spółką IT w Izraelu realizującą projekty dla wszystkich sektorów gospodarki. Z kolei Sapiens International jest światowym dostawcą oprogramowania i usług IT dla sektora ubezpieczeniowego - ponad 90 proc. przychodów realizuje w Ameryce Północnej i Europie. Magic Software specjalizuje się zaś w dostarczaniu technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu budowy i wdrażania aplikacji, a także tworzy oprogramowanie i świadczy usługi informatyczne.Jak wyjaśnia wiceprezes spółki, celem Asseco Poland jest rozwój w konkretnych sektorach oraz poszerzanie kompetencji o kolejne technologie i nowe rozwiązania informatyczne.- Mniej interesuje nas konkretny kierunek świata, a bardziej to, co nowa spółka może potencjalnie wnieść do Grupy. Jesteśmy w tym zakresie aktywni także na rynku polskim - wyjaśnia Marek Panek.Przedstawiciele spółki cały czas analizują interesujące obszary, spotykają się z nowymi spółkami, będącymi potencjalnymi celami akwizycyjnymi, choć - z uwagi na pandemię - są ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji.- Przyglądamy się mocno spółkom - również tym, z którymi już wcześniej prowadziliśmy rozmowy. Sprawdzamy, jak radzą sobie one w obecnej sytuacji i jak realizują swoje cele biznesowe - dodaje wiceprezes Asseco Poland.