Asseco Poland już wkrótce podzieli się zyskiem. Tyle przeznaczy na dywidendę

Asseco Poland wypłaci dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 3,5 złotego na jeden walor. Wypłata nastąpi już 28 czerwca tego roku, wynika z uchwały, która została podjęta przez akcjonariuszy spółki podczas walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu Asseco Poland podjęli uchwałę na temat podziału zysku za 2022 roku. Zgodnie z propozycją rady nadzorczej, która została pozytywnie zaopiniowana przez zarządu, kwota 340,56 milionów złotych zostanie podzielona w następujący sposób: 290,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,5 złotego na jeden walor. Reszta, czyli około 50,06 miliona złotych, trafi na kapitał zakładowy.

Dniem nabycia praw do dywidendy będzie 19 czerwca, a wypłata nastąpi 28 czerwca.

Kilka dni temu zarząd spółki zaproponował przeprowadzenie skupu do 16,6 miliona akcji w cenie maksymalnej do 130 złotych za jedną akcję. Stanowi to 19,9 procent kapitału. Łącznie na ten cel przeznaczonych może być 1,185 miliarda złotych.

Głównymi akcjonariuszami Asseco Poland są: Cyfrowy Polsat dysponujący pakietem 22,95 procent akcji, Allianz OFE 10,82 procent, Adam Góral 9,74 procent, Fundusze zarządzane przez Generali PTE 6,64 procent i Nationale-Nederlanden OFE 5,03 procent.

Asseco Poland notowane jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od września 2004 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl