Asseco we współpracy z Chmurą Krajową bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla uczelni

Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni” - poinformowało w poniedziałek Asseco.

Firma oceniła, że ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć dydaktycznych, jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni i dodała, że platforma edukacyjna jest rekomendowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Asseco poinformowała, że uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do Asseco Educational Platform - kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Dodała, że Asseco Data Systems stworzyło ją na bazie wieloletniego doświadczenia współpracy z polskimi szkołami wyższymi.

"Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji Daniel Lala.

Spółka wskazała, że narzędzie jest udostępnione z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej, a platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Dodała, że zapewnia to wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

"Chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań. Te cechy nabierają szczególnego znaczenia, gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT. Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy, jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowy model do zdalnej nauki. Na naszych oczach chmura staje się codziennością, a korzystanie z niej kryterium dojrzałości i odpowiedzialności instytucji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Operatora Chmury Krajowej Dariusz Śliwowski.

W komunikacie wskazano, że Asseco Educational Platform umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie planu zajęć, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, oraz, że zapewnia ona stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. Dodano, że system jest dostępny z poziomu przeglądarki www.

Spółka Asseco poinformowała, że rozwiązanie opracowane w ramach "Partnerstwa dla Uczelni" znalazło się na liście narzędzi do nauki zdalnej rekomendowanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W sobotę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach, czyli do 10 kwietnia. Resort przypomniał jednocześnie o obowiązku prowadzenia zajęć online. Wiceminister nauki Anna Budzanowska zapowiedziała zaś wydanie przez MNiSW rozporządzenia, które doprecyzuje wszystkie ustalenia dotyczące zawieszenia funkcjonowania uczelni.

Opublikowanie w poniedziałek rozporządzenie zawiesza do 10 kwietnia kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów. Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Rozporządzenie ogranicza też obowiązek świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Dokument wprowadza nowe przepisy, które pozwalają uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia - ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.