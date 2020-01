Asystent Budżetowy - nowa aplikacja od NCBR - pomoże skuteczniej sięgać po wsparcie na badania i rozwój

Nowa aplikacja od NCBR - Asystent Budżetowy pomoże skuteczniej sięgać po wsparcie finansowe na badania i rozwój - podało w środowym komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Aplikacja ma pomóc też m.in. weryfikować koszty w projektach B+R.

Jak podaje NCBR, Asystent Budżetowy to aplikacja do łatwego kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie badawczo-rozwojowym, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków.

"Co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie? Odpowiedź na te pytania to często niemałe wyzwania dla wnioskodawców. By ułatwić im poruszanie się w gąszczu finansowych formuł stworzyliśmy kolejne - po uproszczeniu dokumentacji konkursowej - udogodnienie, czyli Asystenta Budżetowego. Liczymy, że dzięki niemu starania innowatorów o pozyskanie środków z POIR będą prostsze i bardziej skuteczne" - powiedziała, cytowana w komunikacie dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Agnieszka Marciniak.

"Uporządkowana wiedza pozwoli sprawniej zarządzać projektem, a gros czasu przeznaczać na to, co jest jego istotą, czyli proces badawczo-rozwojowy" - dodała dyrektor.

NCBR zaznaczyło, że Asystent Budżetowy umożliwia znalezienie odpowiedniego hasła, np.: aparatura, wartości niematerialne, laboratorium, surowce, prototyp, rzecznik patentowy czy wiele innych. Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki lub z drzewa kosztów w ramach opcji "zakupienie sprzętu", "zlecenie prac" oraz "zatrudnienie kadry w projekcie". Za każdym razem aplikacja wskaże odpowiednią kategorię kosztów, podpowie jak je udokumentować, policzyć i na co zwrócić uwagę.

Dodano, że nowe narzędzie oferuje również słownik kosztów, w którym wytłumaczone zostały najbardziej przydatne pojęcia w obszarze rozliczania i prowadzenia projektu B+R. Użytkownicy mogą także ocenić platformę oraz udostępnić ją innym poprzez kanały w mediach społecznościowych. Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania się.

Aplikacja Asystent Budżetowy dostępna jest na stronie asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl. Powstanie aplikacji zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

To kolejna aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która wspiera wnioskodawców w procesie aplikowania o środki z Funduszy Europejskich, bo od końca 2018 r. innowatorzy mogą korzystać również z Asystenta Innowacji - aplikacji edukacyjnej, pozwalającej wstępnie zweryfikować pomysł na projekt B+R pod kątem zgodności z kryteriami POIR. Więcej informacji można znaleźć na stronie asystentinnowacji.ncbr.gov.pl.

W komunikacie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podano, że ws. innych możliwości wsparcia przedsiębiorców i naukowców prowadzących projekty badawczo-rozwojowe, m.in. w sprawie cyklu spotkań dla firm, czy wsparcia przedsiębiorców z POIR i aktualnych konkursach, można uzyskać na stronie www.ncbrdlafirm.pl oraz https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/.

Dodano, że przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów badawczo-rozwojowych przy wsparciu z Funduszy Europejskich mogą również skorzystać z bezpłatnego narzędzia Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), funkcjonującego dzięki współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach POIR, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia, dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.

"STEP ścieżka I, Weryfikacja Pomysłu na Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chcieliby go sprawdzić pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych. Z kolei STEP ścieżka II, Innovation Coach to oferta dla firm, które chciałyby prowadzić prace z obszaru B+R+I (projekty badawczo-rozwojowo-innowacyjne - PAP), ale nie mają doświadczenia w tym zakresie, ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów" - podało Centrum.

Dodano, że oba instrumenty STEP są bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Informacje o zasadach i korzyściach z udziału dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl/step (STEP I) oraz www.innovationcoach.pl (STEP II).