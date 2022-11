Atom z rekordowym poparciem Polaków

Kryzys energetyczny i niespotykany wzrost cen paliw tradycyjnych przyniosły zdecydowane zwiększenie akceptacji dla budowy elektrowni jądrowych - wynika z sondażu IBRiS dla środowej "Rzeczpospolitej".

Na pytanie, czy pani/pana zdaniem budowa w Polsce elektrowni atomowej to dobry pomysł, zdecydowanie "za" i "raczej za" odpowiedziało 85,7 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Przeciwników tego pomysłu jest 9,2 proc.

Jak zaznacza gazeta, 99 proc. zwolenników to wyborcy PiS, opozycji - 85 proc. Poparcie elektrowni jądrowej jest także wysokie wśród osób najstarszych (70 plus) i o najniższych dochodach (do 999 zł), gdzie "za" jest 100 proc. ankietowanych.

"Polacy uwierzyli, że elektrownia jądrowa pozwoli uniezależnić się energetycznie, co przekłada się na niższe rachunki za prąd" - wskazuje "Rz".

