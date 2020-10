Aukcja designu z kolekcji Beaty Bochińskiej w Pragalerii - 4 listopada

W warszawskim Domu Aukcyjnym Pragaleria 4 listopada odbędzie się "Aukcja Designu z kolekcji Beaty Bochińskiej". Pod młotek pójdą m.in. zestaw mebli typ 1329 projektu Rajmunda Hałasa i komplety mebli czeskiego projektanta Frantiska Jiraka "Monti 300".

"Dom Aukcyjny Pragaleria zaprasza na +Aukcję Designu z kolekcji Beaty Bochińskiej+, wybitnej kolekcjonerki oraz miłośniczki pięknych przedmiotów użytkowych. Licytacja odbędzie się 4 listopada w milanowskiej willi z lat 30. XX w." - poinformowała PAP Monika Grzegorczyk z domu aukcyjnego.

Licytowane będą, m.in.: zestaw mebli typ 1329 projektu Rajmunda Hałasa, komplety mebli czeskiego projektanta Frantiska Jiraka "Monti 300" oraz, "uchodzący za ikonę wzornictwa, stolik kawowy H-259 autorstwa Jindricha Halabala".

W katalogu aukcji znajdą się również szkła zaprojektowane przez Zbigniewa Horbowego oraz Jana Sylwestra Drosta, a także ceramiki z Mirostowic. "W ofercie licytacji znajdą się także świadkowie epokowych wydarzeń i rozwoju technologicznego XX w., tacy jak telewizor Discoverer o iście kosmicznej formie" - napisała Grzegorczyk.

"Zawsze powtarzam tym, którzy nie specjalnie cenią nasze wzornictwo, które powstawało za żelazną kurtyną w czasach powojennych: zbieraj vintage design nie na dziś, ale na przyszłość! Dzięki tym przedmiotom, +źle urodzonym, bo za czasów PRL-u+ sfinansujesz kiedyś studia własnych dzieci" - powiedziała Beata Bochińska, cytowana w przesłanej informacji.

"Kto nie wierzy, niech sprawdzi o ile wzrosła cena uncji złota na przestrzeni ostatnich kilku lat, a o ile wzrosły ceny szkła Jana Sylwestra Drosta, mebli Rajmunda Hałasa lub porcelany i porcelitu Potackiego, Września, Kowalskich i innych. Nie ma porównania. Mówimy o setkach procent. Jeśli ktoś czuje, że inflacja zjada jego ciężko zarobione pieniądze, w tych jakże niepewnych czasach, to niech je lokuje z głową i będzie bystrzejszy niż nasi rodzice, którzy wyrzucali czechosłowackie meble Jiraka, wykonane z masywu drewnianego, by kupić tandetę z płyty pilśniowej i wiórowej w sieciowych sklepach" - wyjaśniła kolekcjonerka.

Beata Bochińska jest bohaterką szeregu filmów o designie i autorką książki "Zacznij kochać dizajn".

"Pierwsze Aukcje Designu organizowaliśmy już w 2015 r., kiedy było to niemalże pionierskie przedsięwzięcie z niewielką perspektywą na +bicia rekordów cenowych+. Od tego czasu pozycja dobrze zaprojektowanych obiektów vintage na rynku aukcyjnym bardzo się zmieniła i to na plus. Obecnie, silny rozwój wiedzy na temat projektantów i wytwórni, prężnie działające społeczności miłośników i kolekcjonerów, szczególnie polskiego designu, a przede wszystkim konsekwentna organizacja aukcji i wystaw, sprawiły, że wzornictwo czasów PRL-u jest nie tylko docenione, ale również może stanowić doskonały początek dla każdego, kto chciałby zacząć budować swoją kolekcję" - napisał w przesłanej informacji Mikołaj Konopacki z Pragalerii.

Organizatorem aukcji, która rozpocznie się 4 listopada o godz. 19.30 jest Dom Aukcyjny Pragaleria (ul. Stalowa 3). Wystawy przedaukcyjne zaplanowano na 24 i 31 października br.