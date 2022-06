Austria przeznaczy 28 mld euro na zrekompensowanie ludności wysokich cen paliw i energii

Wir wollen den Menschen in Ö in schwierigen Zeiten Sicherheit geben. Daher haben wir ein weiteres Entlastungspaket in Höhe v. 28 Mrd. € geschnürt. Durch Sofort-Maßnahmen & strukturierte Reformen des Steuersystems erhalten sie das ihnen durch die Inflation genommene Geld zurück!