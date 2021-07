Auto Partner: w czerwcu przychody wzrosły o 38,3 proc. r: r

W czerwcu przychody Grupy Auto Partner - jednego z największych na polskim rynku dystrybutorów części samochodowych - wzrosły o 38,3 proc. r/r do poziomu 209 mln zł - poinformowała spółka w opublikowanym w środę komunikacie.

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa odnotowała 38,5 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (do 1,1 mld zł) - czytamy. Natomiast w czerwcu br. przychody Grupy wzrosły o 38,3 proc. r/r do poziomu 209 mln zł.

Grupa kontynuowała swój rozwój sieci dystrybucji, w I półroczu otwierając 11 nowych filii w Polsce.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Auto Partner Aleksander Górecki "otoczenie rynkowe, rosnący popyt na części samochodowe zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich nam sprzyja, nowo otwierane filie stosunkowo szybko uzyskują przychody pozwalające na pokrycie ich kosztów".

Górecki dodał, że w kolejnych okresach Grupa spodziewa się utrzymania silnego rynku sprzedaży części samochodowych.

Obecnie Auto Partner dystrybuuje części na 28 rynków europejskich. Głównym rynkiem zbytu pozostaje rynek krajowy, który na koniec marca 2021 r. odpowiadał za ponad 55 proc. łącznej sprzedaży Grupy, ale - jak podkreślono - największe dynamiki przychodów notowane są regularnie w eksporcie.

"Czerwiec był świetnym okresem sprzedażowym. Wysoka dynamika sprzedaży nie jest efektem niskiej bazy, bo rok wcześniej w tym miesiącu nastąpiło już odbicie przychodów po pandemii" - ocenił Górecki.

"Rosnąca skala to efekt budowania przez nas wcześniej potencjału Grupy, dobrego przygotowania na odbicie po ubiegłorocznym spowolnieniu w wyniku pandemii" - dodał.

Jego zdaniem Grupa Auto Partner ma potencjał, aby nadal poprawiać sprzedaż i rentowność, a przyspieszony rozwój sieci jej dystrybucji daje jeszcze większe pokrycie wszystkich regionów w Polsce i jest dodatkowym czynnikiem optymalizującym czas dostaw.

"Rosnące zainteresowanie kupnem aut używanych, ale także nowych oraz dłużej eksploatowane pojazdy w czasie pandemii sprzyjają naszej branży" - ocenił Górecki. "Czerwcowe dane dotyczące sprzedaży aut osobowych pokazują dwucyfrowe wzrosty" - dodał.

Grupa Auto Partner to importer i dystrybutor części do samochodów osobowych i dostawczych, który tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, takich jak warsztaty i sklepy motoryzacyjne.

