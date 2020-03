Automatyzacja procesów biznesowych nowym kierunkiem na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki wraz z 6 partnerami biznesowymi otwiera na Wydziale Zarządzania nowy kierunek studiów - automatyzacja procesów biznesowych. Studenci będą na nim zdobywać kompetencje menedżerskie powiązane ze znajomością automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

"Uruchamiamy kolejny kierunek studiów w ścisłej współpracy z Miastem Łódź oraz znaczącymi partnerami biznesowymi. Podpisujemy list intencyjny, który pozwoli na otwarcie od października kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych" - poinformował na konferencji w poniedziałek rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski.

Jak zaznaczył, uczelnia ma już doświadczenie w prowadzeniu studiów organizowanych w ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesu, m.in. w jej ofercie jest kierunek lingwistyka dla biznesu, a także bankowość i finanse cyfrowe.

"Uniwersytet realizuje swoje trzy główne misje - kształcenie studentów, badania naukowe i tzw. trzecią misję, o której ostatnio wiele się mówi - czyli rozwój relacji z otoczeniem społecznym, biznesowym, władzami państwowymi i samorządowymi. Nowy kierunek będzie stanowił praktyczny wymiar realizacji zaangażowania się UŁ w tę trzecią misję" - zaznaczył rektor UŁ.

Zdaniem prezydent Łodzi, współpraca partnerów biznesowych, miasta i uczelni już daje doskonałe rezultaty w postaci rozwoju Łodzi. "Jeżeli chcemy zatrzymać młodych ludzi, chcemy, by Łódź się rozwijała, by rozwijały się nowe technologie - to potrzebujemy tej wzajemnej relacji.(...) Musimy przejść trudny proces transformacji uczelni wyższych z poziomu typowo naukowego na poziom, gdzie nauka łączy się z praktyką, codziennością naszego życia" - dodała.

Utworzenie kierunku automatyzacja procesów biznesowych na Wydziale Zarządzania UŁ to efekt zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na specjalistów w zakresie RPA (Robotic Process Automation), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci będą w stanie rozumieć nowoczesną technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

W powstanie i prowadzenie nowego kierunku zaangażowane są polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyzację w swojej praktyce rynkowej - BSH, Fujitsu, DXC Technology, Digital Teammates, Digital Workforce oraz Nordea jako partner inicjujący.

"W banku Nordea od 2015 roku pracujemy z robotyką. Zdaliśmy sobie sprawę, że automatyzacja to przyszłość i warto w nią inwestować. Warto też inwestować w miasto, gdzie mamy nasze siedziby i w przyszłych pracowników. W Łodzi mamy ogromny potencjał; wiele firm pracuje w obszarze robotyzacji i automatyzacji" - zaznaczyła dyrektor Centrum Doskonałości Robotyki Nordea Agnieszka Belowska-Gosławska.

Uczelnia liczy na to, że zaangażowanie partnerów biznesowych pozwoli studentom na lepsze zrozumienie realiów współczesnego rynku, a projektowy charakter przygotowania pracy licencjackiej - na wykorzystanie nabytych umiejętności technicznych i kompetencji miękkich do tworzenia rzeczywistych zmian w przestrzeni organizacyjnej. W programie studiów dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w biznesie i chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Program nauczania został skonstruowany w taki sposób, by absolwent mógł rozpocząć karierę w wielu obszarach gospodarki. W pierwszej edycji studiów w roku akademickim 2020/2021 UŁ planuje przyjąć ok. 60 studentów.