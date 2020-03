B. dyrektor Muzeum Śląskiego: jedyną drogą pełnej naprawy budynku jest proces sądowy

Jedynym rozwiązaniem gwarantującym pełną naprawę budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach jest formalna droga prawna – oświadczyła we wtorek wieczorem odwołana z końcem stycznia przez zarząd woj. śląskiego była dyrektor tej placówki Alicja Knast.

"Jedynym rozwiązaniem gwarantującym pełną, prowadzoną na transparentnych zasadach, naprawę budynku Muzeum Śląskiego jest formalna droga prawna. Ewentualne próby zejścia z tej drogi należy odczytywać jako działanie nieodpowiedzialne, które naraża na szwank interes publiczny" - napisała w oświadczeniu przesłanym PAP.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski i pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Śląskiego Marcin Gwoździewicz poinformowali o zamknięciu części ekspozycji na najniższym poziomie podziemnego gmachu ze względu na zagrożenie budowlane, stwierdzone przez inspekcję budowlaną.

Marcin Gwoździewicz powiedział podczas konferencji prasowej, że 5 marca pracownicy zauważyli w hali wystaw czasowych wycieki na suficie, wykonanym z kartongipsu. Podczas oględzin przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem znaleziono pojemniki na wodę usytuowane bezpośrednio na płytach kartongipsowych. Same płyty były przemoknięte.

"Co istotne - jest oczywiście ten system, który w ogóle trudno nazwać systemem - nie jest ujęty w żadnej dokumentacji . W związku z tą sytuacją jeszcze rano w piątek wyłączyłem tę przestrzeń z ruchu dla zwiedzających. (…) Wczoraj odbyły się oględziny powiatowego inspektora budowlanego, który wyłączył tę przestrzeń już decyzją administracyjną z użytkowania" - dodał.

"Państwowy inspektor wyłączył tę przestrzeń, bo w jego opinii stwarza ona zagrożenie dla zarówno zwiedzających, jak i pracowników" = sprecyzował, podkreślając jednocześnie, że zagrożone eksponaty zostały ewakuowane i w żaden sposób nie ucierpiały.

O problemach ze szczelnością nowej siedziby Muzeum Śląskiego mówiło się jeszcze przed jej otwarciem w czerwcu 2015 r. Poprzednika dyrektor Knast odwołano ze stanowiska, bo - jak wówczas informował Urząd Marszałkowski - nie przedstawił programu funkcjonowania placówki. Wyzwaniem była wówczas konieczność otwarcia muzeum w określonym terminie, by spełnić wymogi Unii Europejskiej - ich niespełnienie groziło utratą przyznanych na budowę pieniędzy. Obecnie muzeum jest w sporze sądowym z wykonawcą budynku - firmą Budimex.

Marszałek woj. śląskiego powiedział we wtorek, że sprawa wymaga obecnie wyjaśnienia. "Budynek został oddany z dużą wadą i to jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Obecny dyrektor podjął działania, żeby wykonać audyt tego nadzoru inwestorskiego i przebiegu tego procesu" - powiedział Jakub Chełstowski podczas konferencji.

"Spór istnieje, istniał będzie i muzeum jest moim zdaniem w trudniej sytuacji z uwagi na te liczne zaniechania ale audyt wykaże, kto tych zaniechań dokonał i będziemy na tej podstawie wyciągać kolejne wnioski, podejmować decyzje i kierować do odpowiednich organów jeśli taka konieczność zaistnieje. Na pewno musimy się zastanowić, jak w budżecie województwa znaleźć środki finansowe, żeby zaradzić temu problemowi na dziś, bo w mojej ocenie chodzi tutaj o zabezpieczenie całego muzeum jako substancji budowalnej" - powiedział marszałek.

Dyrektor Knast została 29 stycznia br. odwołana ze stanowiska przez zarząd woj. śląskiego pod zarzutami postawionymi jej w wyniku wcześniejszych kontroli i audytu w placówce. Dyrektor nie kwestionowała ich, jednak jej zdaniem - podobnie, jak ministra kultury, który opiniował odwołanie - nie były to uchybienia poważne, jak sugerowali to urzędnicy marszałka.

W ostatnim czasie regionalne media poinformowały, że Alicja Knast miała złożyć zawiadomienie do CBA w związku z propozycją, jaką miał jej złożyć marszałek w lutym 2019 r. Chełstowski miał na spotkaniu pokazać Knast wizytówkę pośrednika, a następnie wyrazić oczekiwanie, aby - nie zważając na zbliżający się termin rozprawy z Budimeksem i ustaloną uprzednio strategię procesową - skorzystała z propozycji mediacji, jaką złożyła mu osoba powołująca się na wpływy w tej firmie. Knast odmówiła.

Marszałek Chełstowski nie zaprzecza, że odbył takie spotkanie z dyrektor Knast, zapewnia jednak, że działał w dobrej wierze, aby wyczerpać wszelkie możliwości porozumienia z firmą. Zaprzecza też, by wywierał na dyrektor nacisk w tej sprawie.

"W przeszłości różne części siedziby Muzeum Śląskiego były wyłączane z dostępu dla zwiedzających ze względu na pojawiające się zalania lub przez wzgląd na ewentualne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i zbiorów. Organizowanie konferencji prasowych nie było dotychczas narzędziem służącym do radzenia sobie z trudnościami w eksploatacji budynku. Problemy są od tego, aby je rozwiązywać, a nie od tego, aby budować polityczny kapitał, dezawuując osoby trzecie" - napisała Alicja Knast we wtorkowym oświadczeniu.

"Nigdy nie ukrywałam faktu, że budynek posiada wady, które są rażące i kwalifikują się na proces sądowy. Pan Marszałek Jakub Chełstowski bez mojej wiedzy jako dyrektora Muzeum Śląskiego, zdecydował się na pozaprocesowe rozmowy, a nie na realne wsparcie nadzorowanej przez siebie instytucji. Był informowany o kondycji budynku, wadach i usterkach, metodyce procesowej, ryzykach, jak i o podejmowanych działaniach" - dodała.

Oświadczenie w tej sprawie wydała także we wtorek firma Budimex. "Jako generalny wykonawca Muzeum Śląskiego czujemy się odpowiedzialni za tę inwestycję i pomimo błędów projektowych niezależnych od generalnego wykonawcy, chcemy usunąć wszystkie występujące usterki. Chcemy mieć możliwość wejścia do Muzeum i zrobienia inwentaryzacji obecnych usterek. Władze Muzeum uniemożliwiały nam taką inwentaryzację od drugiej połowy 2017 r. Chcemy opracować metodę naprawy i przystąpić do napraw w Muzeum, jednocześnie podtrzymujemy propozycję rozmów ugodowych przed niezależnym organem sądowym w sprawie Muzeum Śląskiego" - czytamy w oświadczeniu Budimex SA.