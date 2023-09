B. Szydło: przedłużenie embarga na ukraińskie zboże jest potrzebne

Mam nadzieję, że przedłużenie embarga na ukraińskie zboże nastąpi, dlatego że ono jest potrzebne dla rolników - powiedziała w czwartek była szefowa polskiego rządu, a obecnie eurodeputowana PiS Beata Szydło w Programie I Polskiego Radia. "Musimy zrobić wszystko, aby też zakaz został przedłużony" - dodała.

Beata Szydło została m.in. zapytana o przemówienie o stanie Unii, które w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wygłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Ursula von der Leyen w momencie, kiedy oświadczyła, iż oczekuje w Brukseli, aby Donald Tusk wrócił jako polski premier, jasno pokazała, jakie są jej intencje i włączyła się w kampanię wyborczą i przede wszystkim kampanię przeciwko polskiemu rządowi" - podkreśliła.

"W decyzjach, o których może zadecydować jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, niestety kieruje się tylko i wyłącznie intencjami politycznymi, włączając się jako strona sporu politycznego" - dodała. Zaznaczyła również, że "w Polsce są niezawisłe sądy i wolne media". "Wczoraj w czasie wystąpienia powiedziałam, że sama Komisja Europejska ma problemy z praworządnością, bo ingeruje i próbuje przejąć te obszary, które zgodnie z traktatami są w kompetencji suwerennych państw członkowskich" - mówiła była premier.

Zapytana z kolei, czy Komisja Europejska utrzyma po 15 września embargo na zboża z Ukrainy, Beata Szydło wskazała, że "Ursula von der Leyen w tej chwili ma ogromną szansę, aby pokazać, że solidarność europejska, to nie są jednak tylko i wyłącznie słowa, ale ona jest faktem i może podjąć decyzję, aby to embargo zostało przedłużone".

Wyraziła nadzieję, że "jednak to przedłużenie nastąpi, dlatego że ono jest potrzebne dla rolników". "Przede wszystkim walczymy o polskich rolników. Jest jasne, że import zboża z Ukrainy do Polski, Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa byłby ciosem w plecy. Musimy zrobić wszystko, aby też zakaz został przedłużony" - podkreśliła.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

We wtorek polska Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą KE do przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września. Podkreślono w niej, że jeśli się to nie stanie, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym.

