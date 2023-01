Badanie: 17 proc. Ukraińców straciło pracę w wyniku wojny

Niemal co drugi Ukrainiec w wyniku wojny odczuł zmianę sytuacji zawodowej - 17 proc. straciło pracę, a 16 proc. była zmuszoną ją zmienić - wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Pracę częściej tracili mężczyźni niż kobiety.

Według "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service, badania, które uwzględnia perspektywy: polskich pracowników, pracodawców w Polsce i Ukraińców przebywających w Ukrainie, mających doświadczenia pracy w naszym kraju, wynika, że agresja rosyjska zmieniła sytuację zawodową niemal co drugiej osoby w Ukrainie. 17 proc. osób wskazało, że w wyniku wojny straciło pracę, a 16 proc. była zmuszoną ją zmienić. Co dziesiąty mieszkaniec Ukrainy przeszedł na część etatu, a 4 proc. zaczęło pracować zdalnie. Pracę częściej tracili mężczyźni (18 proc.) niż kobiety (15 proc.), którzy byli też częściej zmuszani do jej zmiany (19 proc. wobec 13 proc. kobiet). Zmiana pracy częściej dotyczyła młodych (23 proc.) w wieku od 18 do 34 lat, w porównaniu do 11 proc. osób między 35. a 50. rokiem życia oraz 3 proc. osób powyżej 50. roku życia.

"Ostatnie doniesienia z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy z listopada ubiegłego roku mówiły o tym, że z powodu inwazji rosyjskiej na Ukrainę co najmniej pięć milionów osób straciło zatrudnienie. Natomiast ukraiński PKB spadł w 2022 roku o 30,4 proc." - przypomniał ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot, cytowany w czwartkowej informacji Personnel Service. Powołując się na grudniowe dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zwrócił uwagę, że w Polsce pracuje ponad 766 tys. Ukraińców, którzy po wybuchu wojny przyjechali szukać w naszym kraju schronienia.

Zgodnie z danymi cytowanymi przez Personnel Service, niemal połowa Ukraińców obawia się o swoje zatrudnienie w Ukrainie w związku z trwającą tam agresją rosyjską. Częściej martwią się o to kobiety (52 proc.) niż mężczyźni (46 proc.) oraz osoby od 36 do 50 roku życia (57 proc. w porównaniu do 46 proc. 18-34-latków oraz 42 proc. osób powyżej 50 roku życia). Z kolei 31 proc. Ukraińców wskazuje, że boi się spadku wynagrodzenia. Te obawy podobnie podzielają mężczyźni i kobiety oraz respondenci z różnych grup wiekowych.

Według badania Ukraińcy, którzy "znaleźli w Polsce spokojną przystań", wybierają nasz kraj ze względu na bliskość geograficzną i kulturową (58 proc.), niską barierę językową (47 proc.) oraz zarobki (27 proc.). Obawy co do sytuacji gospodarczej w Polsce dotyczą również naszych wschodnich sąsiadów, bo 39 proc. wskazuje, że spodziewa się pogorszenia sytuacji na rynku pracy w naszym kraju.

Badanie pracowników z Ukrainy obejmowało osoby, które miały doświadczenia pracy w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat. Byli to mieszkańcy czterech ukraińskich przygranicznych miast: Lwowa, Łucka, Tarnopola oraz Iwano-Frankowska.

