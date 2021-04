Badanie: 2/3 dyrektorów finansowych na świecie planuje rewizję portfela inwestycyjnego

2/3 dyrektorów finansowych na świecie planuje rewizję portfela inwestycyjnego, by skupić się na podstawowej działalności - wynika z opublikowanego w środę badania firmy doradczej EY. Zdaniem analityków jednym z głównych powodów rewizji planów inwestycyjnych jest zmiana oczekiwań klientów.

Z badania wynika, że 56 proc. ankietowanych przez EY dyrektorów finansowych na świecie musi zrewidować proces alokacji kapitału na skutek pandemii.

Ponad dwie trzecie respondentów twierdzi, że planuje rewizję portfela inwestycyjnego, aby skupić się na podstawowej działalności firmy. Motorem tych działań są spowodowane pandemią obawy co do odpowiedniości dotychczasowej strategii w obecnym środowisku biznesowym, a także ograniczenie dostępnych kapitałów.

Badanie wskazuje, że w minionym roku pandemia miała negatywny wpływ na zdolności inwestycyjne w 53 proc. firm na całym świecie. Rok 2021 będzie pod tym względem lepszy i tylko 12 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych spodziewa się dalszego negatywnego wpływu COVID-19 na zdolność firm do inwestowania kapitału - podano.

"Około 2/3 dyrektorów finansowych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, nie było w stanie sfinansować wszystkich projektów zaplanowanych na 2020 rok. Ma to swoje konsekwencje szczególnie w obecnej sytuacji, gdy rzeczywistość biznesowa zmienia się w szybkim tempie, a firmy muszą dynamicznie prowadzić procesy transformacji, chcąc zachować lub zwiększyć swoją pozycję rynkową" - wskazał partner EY Mikołaj Rytel.

Dodał, że wyzwania w zakresie alokacji kapitału, przed którymi stanęli obecnie dyrektorzy finansowi, przede wszystkim muszą więc dotyczyć obszarów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

"To, jak duża jest potrzeba w tym zakresie i jak bardzo kompleksowe działania należy podjąć, w dużej mierze zależy od branży. W niektórych - jak na przykład w hotelarstwie, gastronomii czy turystyce niemal cały model biznesowy uległ zmianie, co spowodowało utratę znacznej części kapitału wcześniej przeznaczonego na inwestycję, bądź konieczność jego ulokowania w zupełnie innych aktywach. Inne branże - ochrony zdrowia, technologiczna czy IT odnotowały z kolei zwiększony popyt na swoje usługi i dziś muszą myśleć o inwestycjach prorozwojowych" - zaznaczył Rytel.

Z badania wynika ponadto, że większość dyrektorów finansowych za uważa zmianę oczekiwań klientów (60 proc.) i trudne do przewidzenia perspektywy dalszej działalności biznesu (54 proc.) za najistotniejsze wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się w czasie pandemii; to one też w największym stopniu wpłynęły na dotychczasowe plany inwestycyjne.

Autorzy badania wskazali, że to również wyzwania na nadchodzące lata, choć - jak deklarują ankietowani przez EY - ogromną trudność sprawia ocena, które ze zmian spowodowanych przez pandemię są stałe, a które tymczasowe i tym samym niewarte uwagi i inwestycji. Przekonani są jednak, że by móc bez przeszkód funkcjonować w nowej rzeczywistości, należy zwiększyć przede wszystkim nakłady na cyfryzację oraz obszary badawczo-rozwojowe.

W kwestii przeszkód w procesie optymalnej alokacji kapitału, czterech na pięciu dyrektorów finansowych uważa, że proces alokacji kapitału musi zostać poprawiony, a największym wyzwaniem w tym obszarze jest dostęp do danych - wynika z badania.

"Dyrektorzy finansowi rozumieją doskonale, że muszą spojrzeć poza wynik finansowy i przyjąć bardziej holistyczne spojrzenie na alokację kapitału, włączyć efektywne zarządzanie danymi i ich analizę oraz skupić się na budowaniu zaufania z interesariuszami poprzez skuteczną komunikację. Coraz częściej zdają sobie sprawę również z tego, że inwestycje muszą być podyktowane strategicznymi czynnikami pozwalającymi firmie budować trwałą wartość nie tylko dla właścicieli, akcjonariuszy czy klientów, ale również dla pracowników i całych społeczeństw" - ocenił Rytel.

Badanie CFO zostało przeprowadzone przez Oxford Economics i EY w styczniu i lutym 2021 r. na grupie 1050 dyrektorów finansowych lub ich odpowiedników w firmach na całym świecie, działających w różnych branżach. 60 proc. respondentów to reprezentanci spółek publicznych. Biorąc pod uwagę region geograficzny - połowa pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, 10 proc. z Kanady, 20 proc. z Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy), a 20 proc. z krajów Azji i Pacyfiku (Chiny, Indie, Japonia i Australia).

