Badanie: 20 proc. Polaków przeznaczy ponad 20 tys. zł na wiosenny remont

20 proc. Polaków wyda ponad 20 tys. zł na wiosenny remont – wynika z badania "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023". Taką kwotę na renowację ma zamiar przeznaczyć 45 proc. osób zarabiających od 4000 do 4999 zł netto - dodano.

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023" mimo wysokich cen materiałów budowlanych 32 proc. Polaków planuje tej wiosny remont domu lub mieszkania. Remont swojej domowej przestrzeni planują przede wszystkim 30-39 latkowie (47 proc.) i osoby po 60 roku życia (35 proc.)

Zgodnie z raportem, 20 proc. badanych "wyda ponad 20 000 zł na wiosenny remont".

"Taką kwotę na renowację swoich czterech kątów zamierza przeznaczyć co trzeci 30-39 latek i osoba ze średniego miasta do 250 tys. mieszkańców jak Toruń czy Kielce (po 33 proc. w obu przypadkach). Była to najpopularniejsza odpowiedź również wśród zarabiających od 4000 do 4999 zł netto (45 proc.)" - oceniono.

Jak dodano, 15 proc. respondentów na remont przeznaczy między 1001 a 2500 zł, a 12 proc. pomiędzy 15 001 a 20 000 zł.

"Co może zaskoczyć, na remont zdecyduje się najwięcej osób z dochodem od 2000 do 2999 zł netto (44 proc.). Tuż za nimi znaleźli się ankietowani z dochodami na poziomie 4000-4999 zł na rękę (40 proc.), a dalej zarabiający od 7000 zł netto w górę (35 proc.)" - zauważono.

Według badania, remont domu planuję przede wszystkim 30-39 latkowie (47 proc.) i osoby po 60. roku życia (35 proc.). Wykańczać dom lub mieszkanie tej wiosny będą przede wszystkim mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (39 proc.) oraz osoby mieszkające na wsi (32 proc.).

"W większości respondenci planują ograniczyć się do malowania i tapetowania (48 proc.). Co czwarty zamierza wyposażyć mieszkanie lub dom o niezbędny sprzęt, taki jak meble czy sprzęt RTV/AGD (26 proc.)" - stwierdziła cytowana w raporcie kierowniczka zespołu produktów kartowych z Santander Consumer Banku Agata Krawczyk.

Wśród pozostałych prac remontowych, które planują Polacy, ekspertka wskazała: wymianę okien (24 proc.), pełne wykończenie domu lub mieszkania (19 proc.), urządzenie przestrzeni dodatkowej jak pokój dziecięcy, gabinet lub strych (19 proc.) i renowację ogrodu (14 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

