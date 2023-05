Badanie: 23 proc. Polaków wynajmuje auto, by załatwić codzienne sprawy np. zakupy

Co piąty zmotoryzowany Polak wynajmował samochód do celów prywatnych, najczęściej na zagraniczny urlop lub przy przeprowadzce - wynika z badania „Czas wynajmu aut”. Dodano, że 23 proc. pytanych wynajmuje auto, by załatwić codzienne sprawy, np. zakupy czy wizytę u lekarza.

Jak wynika z badania, wśród respondentów, którym zdarzyło się wynajmować auto, znalazło się najwięcej kierowców z dochodami od 7000 zł w górę (39 proc.).

W badaniu Santander Consumer Multirent "Czas wynajmu aut" podano, że 22 proc. zmotoryzowanych Polaków wynajmowało samochód do celów prywatnych. W tej grupie znalazło się najwięcej 30-39 i 40-49 latków (kolejno 30 i 27 proc.) oraz osób z wykształceniem wyższym (33 proc.).

Jak zaznaczył Paweł Dymowski z Santander Consumer Multirent, polscy kierowcy najczęściej korzystali z tradycyjnej wypożyczalni samochodów Rent a Car (72 proc. wskazań). "Taka forma wynajmu jest najbardziej popularna wśród badanych po 50. i 60. roku życia (kolejno 83 i 77 proc. wynajmujących auto)" - wyjaśnił komentując dla PAP wyniki badania.

Dodał, że na drugim miejscu znalazł się system car-sharing (18 proc.), który najczęściej wybierali kierowcy w wieku 18-29 lat (35 proc.), a na trzecim firma leasingowa oferująca wynajem długoterminowy (14 proc.). "Wybierały ją głównie osoby po 60. i 50. roku życia (kolejno 26 i 20 proc.). Tylko 3 proc. ankietowanych wynajmujących samochód wskazało platformę oferującą auta na abonament" - dodał ekspert.

Według badania polscy kierowcy najczęściej decydowali się na wynajem auta, by wyjechać na zagraniczny urlop (37 proc. w grupie wynajmujących auto) i/lub przy przeprowadzce (32 proc.). Z pierwszej opcji najczęściej korzystały osoby zarabiające od 7000 zł w górę (56 proc.) i mieszkańcy metropolii (49 proc.). Natomiast z drugiej ankietowani mieszkający na wsi (40 proc.) i z dochodem między 2000 a 2999 zł (82 proc.). Z kolei co czwarty kierowca (27 proc.) wynajmujący auto sięgał po tę usługę przy okazji wyjazdu urlopowego w kraju, z czego najczęściej 18-29 latkowie (50 proc.) i zarabiający od 4000 zł w górę.

Natomiast 23 proc. wynajmujących auto korzystało z tej możliwości do załatwiania codziennych spraw np. przy okazji zakupów czy wizyty u lekarza. W tej grupie dominują kobiety (28 proc. w porównaniu do 19 proc. mężczyzn) oraz mieszkańcy średnich miast do 250 tys. osób (40 proc.). Z kolei na wizytę prywatną lub zawodową w obcym mieście wskazało 22 proc. respondentów. Najczęściej w takiej sytuacji z auta na wynajem korzystali 18-29 latkowie (50 proc.) oraz mężczyźni (29 proc. wobec 14 proc. kobiet).

Dymowski zwrócił uwagę, że 16 proc. kierowców, którzy wynajmowali samochód, korzysta z takiej możliwości na co dzień, traktując ją jako alternatywę dla własnego pojazdu lub poruszania się taksówkami czy komunikacją miejską. Wskazał, że najczęściej to mężczyźni (21 proc.) w porównaniu do 11 proc. kobiet; mieszkańcy średnich miast (28 proc.) oraz zarabiający od 5000 do 6999 zł (29 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) 30 marca - 3 kwietnia br. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 Polaków posiadających prawo jazdy.

