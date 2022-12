Badanie: 25 proc. Ukraińców do powrotu skłania zamiar połączenia z rodziną

Dla 25 proc. badanych Ukraińców chęć połączenia się z rodziną jest najważniejszym argumentem skłaniającym do powrotu do ojczyzny po wojnie. Inne czynniki motywujące do podjęcia tej decyzji to warunki pracy, dobre zarobki czy zapewnienie emerytury – wynika z badań Gremi Personal.

Zgodnie z informacją prasową Gremi Personal, przekazaną dla PAP, dla 25 proc. ankietowanych Ukraińców pracujących w Polsce chęć połączenia się z rodziną jest najważniejszym argumentem skłaniającym do powrotu do ojczyzny po wojnie. Drugim warunkiem, który wskazało 18 proc. respondentów, jest zapewnienie godnych warunków pracy, dobrych zarobków oraz emerytury.

Dla 10 proc. Ukraińców - zgodnie z raportem - ważna jest gwarancja, że w ciągu najbliższych dekad nie będzie kolejnych konfliktów zbrojnych oraz posiadanie zasobów obronnych, które pozwolą w razie konfliktu obronić kraj. 9 proc. wróci do ojczyzny, jeśli zostaną przeprowadzone reformy sądownictwa, służby zdrowia, oświaty, organów ścigania, gospodarcze. Ten sam odsetek ankietowanych za zachętę uznało przystąpienie Ukrainy do UE i NATO - przekazano. Również 9 proc. pytanych za istotne uznało otrzymanie przez państwo wsparcia na odbudowę i zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego dla obywateli.

"Możliwość rozpoczęcia nowego biznesu na Ukrainie motywuje do powrotu tylko 7 proc. Ukraińców w Polsce" - wynika z badania. Wskazano, iż 6 proc. ankietowanych twierdzi, że wróci, gdy ich okupowane miasto zostanie wyzwolone, a 3 proc. może skłonić do powrotu fakt podjęcia takiej decyzji przez kogoś z ich "kręgu społecznego". 2 proc. badanych zdecyduje się na powrót jeśli państwo zapewni im mieszkanie, a 1 proc. "chce powrócić, gdy nadarzy się możliwość wznowienia starych interesów".

"Skoro najważniejsza jest rodzina, a nie praca, obojętnie jakie warunki zapewnimy pracownikom, po zakończeniu wojny i tak część Ukraińców wróci do kraju, a Ci, którzy pracują tu około roku, mogą ściągnąć rodzinę w ramach łączenia rodzin, szczególnie po zakończeniu wojny, kiedy mężczyźni będą mogli opuszczać Ukrainę" - przekazała Anna Dzhobolda, dyrektorka rekrutacji międzynarodowych w Gremi Personal. "Dlatego nadal najlepszą formą zatrudnienia dla nich jest praca tymczasowa, na kontrakty 6-9 miesięczne. Pozwala to na zaoszczędzenie puli pieniędzy, które na pewno się przydadzą jeśli zdecydują się na powrót na Ukrainę" - dodała.

Sondaż został przeprowadzony na grupie 1780 osób w pierwszym tygodniu grudnia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl