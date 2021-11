Badanie: 27,4 proc. polskich konsumentów zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu

Dla polskiego konsumenta ważniejsza jest jakość i cena kupowanych produktów, ale ok. 27,4 proc. zwraca uwagę na kraj pochodzenia, a 23,4 proc. na walory ekologiczne - wynika z opublikowanego we wtorek badania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

Z przeprowadzonej cyklicznie od lat ankiety wynika, że polscy konsumenci podczas zakupów na pierwszym miejscu stawiają jakość (77 proc.), na drugim cenę (73 proc.) produktów i usług, natomiast kolejne czynniki decydujące o wyborze to: kraj pochodzenia produktu (27,4 proc.), walory ekologiczne (23,4 proc.), znaki jakości zamieszczone na produkcie (14,7 proc.) oraz opakowanie (10,1 proc.). Autorzy, porównując wyniki tegorocznego badania z tym przeprowadzonym rok temu, zwrócili uwagę, że największy wzrost (odpowiednio o 2 i 4 pkt.) zanotowały jakie elementy jak kraj pochodzenia oraz znaki jakości zamieszczone na produkcie. Z badań wynika też, że konsumenci nieco mniejszą wagę przywiązują do wyglądu opakowania, ale coraz patrzą na zamieszczone treści, takie jak skład, pochodzenie czy certyfikaty.

Z badania wynika, że za wysoką jakość konsumenci są skłonni więcej zapłacić - tak zadeklarowało ok.73 proc. respondentów. "Polacy chcą nabywać produkty i usługi możliwie jak najwyższej jakości, ale w sposób racjonalny, tzn. za kwotę mieszczącą się w pewnych akceptowalnych granicach, co staje się szczególnie ważne w czasie pandemii" - czytamy.

Potwierdzeniem tej tezy - jak wskazano w informacji - są odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupów online. Konsumenci, zapytani o to, czym się kierują, wybierając tę formę nabywania produktów, na pierwszym miejscu wskazali cenę (58,2 proc.). Kolejne miejsca zajęły: czas i sposób dostawy (38,3 proc.), jakość (37,5 proc.) oraz wygoda (34,6 proc.). Ponadto ponad 60 proc. respondentów zadeklarowało, że robiąc w tym roku zakupu stara się kupować bardziej odpowiedzialnie, a ponad połowa (51,5 proc.) zwraca większą uwagą na cenę. W praktyce - jak czytamy - może to oznaczać rezygnację z zakupu drogich produktów, kupowanie produktów w mniejszej ilości lub poszukiwanie miejsc oferujących najkorzystniejszą cenę, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiedziach dotyczących zakupów internetowych.

Z badania wynika, że coraz ważniejsze dla kupujących jest miejsce pochodzenia produktu. Na te kryteria podczas codziennych zakupów zwraca uwagę ponad jedna czwarta ankietowanych. Warto podkreślić, że w ostatnich 10-15 latach odsetek konsumentów, którzy świadomie wybierają rodzime produkty, wzrósł o ok. 10 punktów procentowych. Co więcej, kupowanie polskich produktów jest obecnie postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu (35,4 proc.), zaraz po przywiązaniu do polskiej kultury i tradycji oraz poczuciu dumy narodowej. Warto także dodać, że jest to najwyżej sklasyfikowana forma patriotyzmu czynnego, czyli takiego, który przejawia się w konkretnym działaniu.

Zaznaczono również, że coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że decyzje zakupowe jednostki mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Aż 83,4 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia. Tylko 5,1 proc. respondentów było przeciwnego zdania. "Porównując tegoroczne odpowiedzi z wcześniejszymi, nasuwa się wniosek, że w czasie pandemii konsumenci wykazują się patriotyzmem ekonomicznym. Zdecydowanie większy odsetek Polaków stara się wspierać krajową gospodarkę i częściej wybiera produkty polskich producentów" - napisano.

Godło "Teraz Polska" należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce. Jego znajomość w badaniach ankietowych corocznie deklaruje ponad 70 proc. konsumentów. Podobnie było w tym roku. Blisko 78 proc. ankietowanych odpowiedziało, że spotkało się ze znakiem "Teraz Polska" na produktach lub usługach.

