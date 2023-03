Badanie: 28 proc. Polaków nie zamierza oszczędzać na ubraniach i obuwiu

Choć 59 proc. Polaków obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju, to 28 proc. nie zamierza oszczędzać na ubraniach i obuwiu, a 23 proc. na podróżach - wynika z opublikowanego we wtorek badania Current Consumer Mood przeprowadzonego przez GfK.

Jak wskazali autorzy badania, choć inflacja i rosnące koszty życia skłaniają Polaków do rozsądnego zarządzania budżetem, to 28 proc. respondentów nie zamierza oszczędzać na ubraniach i obuwiu, 23 proc. na podróżach, a 19 proc. nie jest skora do ograniczania wydatków związanych z subskrypcją platform streamingowych oferujących muzykę, filmy, seriale i audiobooki.

Zauważono również, że o ile ankietowane kobiety, częściej pozwalały sobie na przyjemność wizyty u kosmetyczki (21 proc.) i zakupem kosmetyków (23 proc), to z kolei mężczyźni bez oporów więcej pieniędzy przeznaczali na wyjścia do kina i teatru (21 proc.) oraz zakup gadżetów elektronicznych (16 proc.).

Według director marketing & consumer intelligence w GfK Dominiki Grusznic-Drobińskiej, obecna sytuacja gospodarcza wymusiła na polskich konsumentach przemodelowanie dotychczasowego stylu życia. "Za nasze pensje kupimy znacznie mniej niż jeszcze rok, czy dwa lata temu. Dlatego ściśle kontrolujemy wydatki i w większości przypadków rezygnujemy z produktów i usług, które nie są niezbędne. Są jednak obszary, w których bez względu na ogólną strategię oszczędzania, wciąż będziemy zostawiać pieniądze, by sprawić sobie odrobinę przyjemności i zapewnić rozrywkę. To niezwykle ważne w tych trudnych i przepełnionych niepokojem czasach" - wskazała.

Z badania wynika też, że rozpoczynająca się wiosna ma również duży wpływ na plany urlopowe Polaków. W najbliższym czasie aż 50 proc. badanych deklaruje wydatki na wyjazd urlopowo-wakacyjny. To o 12 p.p więcej niż w poprzedniej, grudniowej fali badania Current Consumer Mood. "Przed nami bardzo długa majówka i spodziewamy się, że mimo niesłabnącego kryzysu, wiele osób spędzi ją w tym roku poza domem. Oszczędności poszukamy zatem gdzie indziej - kolejne miesiące pokażą, które kategorie stracą, a które najmocniej zyskają" - komentuje Dominika Grusznic-Drobińska.

