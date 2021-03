Badanie: 35 proc. firm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, a blisko 15 proc. jako złą

35 proc. małych i średnich firm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, a niecałe 15 proc. jako złą - wynika z badania dla BIG InfoMonitor. Dodano, że największa niepewność co do najbliższej przyszłości panuje wśród mikro firm, czyli zatrudniających do dziewięciu osób.

W I kwartale tego roku niemal połowa mikro, małych i średnich firm (47 proc.) zadeklarowała, że obecna sytuacja finansowa ich biznesów "nie jest ani dobra, ani zła", 35 proc. twierdzi, że firma jest w dobrej kondycji, a niecałe 15 proc., że w złej i bardzo złej - podano w badaniu firmy Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jednocześnie przedsiębiorcy są umiarkowanymi optymistami co do prognoz na przyszły kwartał. Przeważają oczekujący, że kondycja się poprawi, na co liczy co czwarty ankietowany, podczas gdy spodziewających się pogorszenia jest o połowę mniej.

Największa niepewność co do najbliższej przyszłości (II kwartał br.) panuje wśród mikro firm, czyli zatrudniających do dziewięciu osób. "Nastawienie do jutra różni się w zależności od branży. Optymiści przeważają wśród przedsiębiorców budownictwa i handlu, a w przemyśle i usługach, pomiędzy oczekującymi poprawy i pogorszenia się widać równowagę. W transporcie dominują natomiast pesymiści" - zwraca uwagę prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Eksperci BIG wskazują, że mimo nie najgorszej samooceny własnej kondycji finansowej przedsiębiorcy "są w stanie zrozumieć tych, którzy nie dają rady utrzymać reżimu pandemicznego i otwierają biznesy mimo zakazu". Działania takie popiera 70 proc. ankietowanych. Przyzwolenie na łamanie prawa wzrasta wraz z liczbą osób zatrudnianych przez firmę, z której pochodzi ankietowany. O ile w firmach mikro zatrudniających do dziewięciu osób na przeciwstawianie się ograniczeniom przyzwala dwie trzecie ankietowanych, to wśród średnich firm, z załogą od 50 do 249 osób - ponad trzy czwarte. Przedsiębiorców, którzy nie popierają takich zachowań jest 15 proc. Tyle samo nie ma zdania w tej sprawie.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że ponad 78 proc. badanych biznesów nie miała narzuconych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej. Częściowy lub całkowity zakaz działania dot. 7 proc. z 500 ankietowanych firm. Ponad 14 proc., czyli co siódma choć teoretycznie nie jest objęta obostrzeniami to jednak nie zarabia, bo zamknięte są branże dla których pracuje, częściej jest to problem firm usługowych (22 proc.) i średnich (17 proc.).

Z danych pochodzących z prowadzonego przez BIG InfoMonitor rejestru dłużników oraz z bazy BIK wynika, że w styczniu tego roku zaległości przedsiębiorstw wobec dostawców i banków wzrosły o blisko 168 mln zł. W zeszłym roku średnia miesięczna zmiana wynosiła niecałe 110 mln zł. "Pierwszy miesiąc 2021 r. nie rokuje więc najlepiej, ale należy pamiętać, że problemy wynikające z pandemii zaczęły się przekładać na zaległości podmiotów gospodarczych w okolicach maja zeszłego roku" - ocenił Grzelczak.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK na koniec stycznia zaległości firm sięgnęły 33,69 mld zł. Łączna liczba przedsiębiorstw z problemami w spłacie bieżących zobowiązań wobec dostawców oraz rat kredytowych przekroczyła 322,1 tys. Przez miesiąc przybyło 1558 podmiotów opóźniających o co najmniej 30 dni płatności faktur i rat kredytowych na kwotę min. 500 zł.

Sektorami, którym w styczniu przeterminowane zobowiązania podwyższyły się w największym stopniu są kultura, rozrywka i rekreacja (21 proc.), rolnictwo (5 proc.) oraz przemysł (ponad 1 proc.). "W pierwszym przypadku przełożyło się to na niemal 28 mln zł nowych zaległości i wzrost do 161,8 mln zł, jeśli chodzi o rolnictwo przybyło ponad 28 mln zł i aktualnie ma ono 614 mln zł przeterminowanych zobowiązań" - wyjaśniła ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska. W przemyśle do 5,17 mld zł nieopłaconych na czas rachunków i rat kredytów doszło dodatkowych 60 mln zł - dodała.

Badanie przeprowadził w okresie styczeń-luty 2021 r. Instytut Keralla Research, w ramach projektu "Skaner MŚP", prowadzonego co kwartał wśród mikro, małych i średnich firm. W badaniu uczestniczyło 500 firm, zastosowano technikę wywiadów telefonicznych.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

