Badanie: 41 proc. Polaków szuka pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie

41 proc. Polaków szuka pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie, to wzrost o 5 punktów procentowych wobec 2022 r. – stwierdzono w badaniu "Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku". Odsetek ten wśród przedstawicieli pokolenia Z wynosi 59 proc.

Jak wynika z opublikowanego we wtorek badania, 27 proc. Polaków ostatni raz zmieniło pracę ponad 10 lat temu, a 18 proc. - ponad 5 do 10 lat temu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pracę zmieniło 17 proc. badanych, to o pięć punktów procentowych mniej niż w marcu 2022 r.

Wskazano, że 41 proc. respondentów szuka obecnie pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie (wzrost o 5 pp. w porównaniu do ubiegłego roku), a 59 proc. deklaruje, że obecnie nie poszukuje aktywnie nowej pracy i nie planuje zmieniać obecnego miejsca zatrudnienia.

"Co ciekawe, odpowiedzi najmłodszej grupy badanych są wprost przeciwne. Wśród przedstawicieli pokolenia Z to 59 proc. deklaruje, że szuka obecnie nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną (wobec 41 proc. badanych z tej grupy, którzy deklarują, że nie mają takich zamiarów). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w najstarszej grupie - wśród osób w wieku 55-65 lata, gdzie aż 80 proc. badanych nie poszukuje i nie zamierza zmienić pracy" - zauważono w raporcie

Nowego zatrudnienia nie szuka 41 proc. ankietowanych, ponieważ odpowiada im lokalizacja firmy, w której obecnie pracują. Wśród pozostałych czynników, skłaniających do pozostania w obecnym miejscu pracy, wymieniono m.in.: dobrą atmosferę w firmie (36 proc.), odpowiedni poziom zarobków (27 proc.), dobre relacje z szefem (27 proc.), przywiązanie do obecnego pracodawcy (1/4 respondentów) oraz poczucie docenienia (22 proc.).

Jak wskazała cytowana w badaniu ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl Konstancja Zyzik, 84 proc. respondentów nawet jeśli nie szuka pracy aktywnie, to jest otwarta na otrzymanie nowej, ciekawej oferty pracy, gdyby taka pojawiła się w najbliższych miesiącach. "Tu ponownie - najbardziej otwartą w tym zakresie grupą badanych są najmłodsi, a chęć na zmianę spada wśród badanych z najdłuższym doświadczeniem" - oceniła Zyzik.

Przy wyborze pracy - zgodnie z raportem - 73 proc. badanych w największej mierze kieruje się wynagrodzeniem. Innymi istotnymi czynnikami są m.in.: bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia (51 proc.), szybki i łatwy dojazd do pracy (38 proc.), możliwość wykonywania obowiązków w elastycznych godzinach pracy (31 proc.) oraz odpowiednia forma pracy - zdalna, hybrydowa lub stacjonarna, w zależności od preferencji (21 proc.).

Dla 57 proc. badanych najpopularniejszym powodem, dla którego poszukują nowej pracy, jest chęć uzyskania lepszych zarobków. Jako ważne powody wskazano również m.in.: brak możliwości rozwoju lub awansu w obecnej firmie (26 proc.), poczucie bycia niedocenionym (22 proc.), chęć zmiany branży lub zawodu (17 proc.) oraz pragnienie zmiany pracy z uwagi na to, że w ich obecnej firmie panuje zła atmosfera (15 proc.).

Zdaniem 46 proc. ankietowanych liczba ofert pracy w ich specjalizacji jest mniejsza niż rok temu. "Widzi to aż 55 proc. badanych w wieku 55-65 lat. Problemu w takim stopniu nie dostrzegają najmłodsi uczestnicy rynku - tu spadek zauważyło 34 proc. badanych" - stwierdzono. 40 proc. respondentów wskazało, że zmniejszył się poziom zarobków oferowanych w ogłoszeniach - 32 proc. wśród osób z pokolenia Z oraz połowa przedstawicieli pokolenia silver.

"Pomimo trudnych warunków rynkowych, które od trzech lat wpływają na rynek pracy, Polacy pozostają zawodowo mobilni lub co najmniej otwarci na możliwość zmiany. Motywuje ich do tego chęć zmiany swojej sytuacji finansowej i poszukiwanie bezpiecznego i stabilnego środowiska pracy, które będzie dla nich remedium na niepewne czasy. Rynek w najbliższych miesiącach czeka kolejny test związany z trudną sytuacją gospodarczą - temu będą przyglądać się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy" - podsumowano w raporcie.

Badanie "Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku" zostało przeprowadzone w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2044 Polaków w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

