Badanie: 43 proc. firm w Polsce chce zwiększać zatrudnienie w I kwartale 2022 r.

43 proc. przedsiębiorstw w Polsce zamierza pozyskiwać nowych pracowników od stycznia do marca 2022 r., podczas gdy 19 proc. planuje redukować etaty - wynika z badania Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kw. 2022 r. To najwyższy wynik od 2008 roku.

Zgodnie z opublikowanym we wtorek raportem z badania ManpowerGroup, od stycznia do marca 2022 r. nowych pracowników chce pozyskiwać 43 proc. firm w Polsce, a 19 proc. zamierza redukować etaty. Jak wskazują autorzy badania, to rekordowe wyniki od początku jego realizacji w Polsce, czyli od 2008 roku.

"Według prognoz pracodawców w okresie od stycznia do marca aż 43 proc. firm chce zatrudniać nowych pracowników, 19 proc. planuje redukcje miejsc pracy, 36 proc. nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 2 proc. nie wie, co przyniesie najbliższy kwartał. Prognoza netto zatrudnienia wynosi +25 proc. i jest to jeden z najwyższych wyników od początku realizacji badania w Polsce" - wskazali autorzy badania.

Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów. W opublikowanym we wtorek badaniu w Polsce wskaźnik ten w ujęciu kwartalnym wzrósł o 12 punktów procentowych (z +13 proc.), a w ujęciu rocznym o 22 punkty procentowe (z +3 proc.).

Zgodnie z badaniem ManpowerGroup w I kw. 2022 r. wzrost zatrudnienia przewidywany jest we wszystkich sześciu regionach Polski - w centrum, na południu, wschodzie, północnym zachodzie, południowym zachodzie i na północy. "Pracodawcy z Centrum deklarują najwyższą prognozę netto zatrudnienia, która wynosi +31 proc., natomiast na Północy osiągnęła ona poziom +26 proc. Najniższe, ale nadal bardzo optymistyczne plany wskazali pracodawcy z Północnego-Zachodu (+16 proc.) i z Południa (+17 proc.)" - podano.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2022 roku powstał na bazie badania przeprowadzonego drogą elektroniczną w drugiej połowie października 2021 r. Jego podstawą były wywiady przeprowadzone z ponad 39 tys. pracodawców w 40 krajach i terytoriach, reprezentujących firmy prywatne i organizacje z sektora publicznego, w celu zmierzenia planów zatrudnienia w kolejnych kwartałach. W Polsce na pytanie: "Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca marca 2022 r., w porównaniu do obecnego kwartału?" - odpowiadała reprezentatywna próba 505 pracodawców.

Jak odnotowali autorzy badania, pozytywną prognozę zatrudnienia odnotowano na wszystkich 40 przeanalizowanych rynkach - po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19. Wiele krajów zgłasza przy tym najwyższe prognozy zatrudnienia w swojej historii.

Dane do ankiety zostały zebrane w październiku 2021 roku, przed pojawieniem się wariantu Omikron.

