Badanie: 44 proc. Polaków nie korzysta z bezpiecznych haseł do logowania

Z bezpiecznych haseł do logowania nie korzysta 44 proc. Polaków, a co trzeci używa jednego hasła w kilku serwisach - wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Za największe zagrożenie 39 proc. osób uważa wyciek danych osobowych.

Według badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, 39 proc. Polaków za największe zagrożenie uważa wyciek danych osobowych, a 13,5 proc. najbardziej obawia się ataku hakerów na komputer lub telefon. Najczęściej dotyczy to osób w wieku 18-24 lata (16 proc.) i 45-54 (19,5 proc.).

Jednocześnie 44 proc. ankietowanych nie dba o to, żeby korzystać z bezpiecznych haseł do logowania, a co trzeci przyznaje, że używa jednego hasła w kilku serwisach. Ponad 20 proc. ankietowanych nie używa aktualnego oprogramowania antywirusowego.

Z bezpiecznych haseł, czyli złożonych co najmniej z 8 znaków i zawierających duże litery, cyfry i znaki specjalne, korzysta podczas logowania 21,9 proc. badanych. Najostrożniejsze są osoby w wieku 18-24 lata (28,7 proc.); 34,2 proc. deklaruje, że korzysta z silnych haseł, a pozostali ze średnich, słabych lub bardzo słabych (44 proc.).

Mocne hasła ustawia sobie także blisko jedna czwarta badanych między 25 a 44 rokiem życia. Potem, wraz z wiekiem, ten odsetek spada. Blisko połowa respondentów powyżej 45 lat deklaruje, że korzysta ze średnich lub słabych haseł.

"Korzystając ze słabych haseł typu 12345, qwerty lub takich złożonych z imion naszych bliskich, przyjaciół lub zwierząt sami prosimy się o kłopoty" - ostrzega ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd. Zwrócił uwagę, że takie zabezpieczenie nie będzie przeszkodą dla cyberprzestępców, którzy z łatwością zalogują się na nasze konto i zyskają dostęp do danych, które tam gromadzimy. "Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystają do wyczyszczenia naszego konta albo, podszywając się pod nas, do wyłudzenia pożyczki, podpisania umowy leasingowej lub zakupu sprzętu elektronicznego" - zaznaczył.

Ekspert podkreślił, że ustawienie skomplikowanego hasła nie wystarczy, by uchronić się przed włamaniem. Istotne jest też odpowiednie zarządzanie danymi do logowania. "Bardzo ważne jest np. to, by nie używać jednakowego hasła w kilku serwisach" - stwierdził Drozd. Dodał, że co trzeci Polak postępuje właśnie w ten sposób. "Wśród ankietowanych w wieku 18-24 lata odsetek osób, które nie mają oporów przed korzystaniem z jednego hasła w kilku serwisach wynosi 43,6 proc. Skutecznie w ten sposób tracą przewagę, którą uzyskali wcześniej konstruując silne hasło" - wyjaśnił.

Największą ostrożnością wykazują się badani w grupie wiekowej 25-34 lata oraz 55 i 64 lata. Prawie dwie trzecie z nich dba o stosowanie różnorodnych haseł w wielu miejscach w sieci. "Nie wiem" odpowiedziało prawie 13 proc. wszystkich badanych.

Ponad 20 proc. ankietowanych na pytanie, czy na swoim komputerze mają zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe odpowiedziało "Nie" lub "Nie wiem". 27 proc. deklaruje, że korzysta z płatnych programów, a prawie 53 proc. - z darmowych.

Najniższy odsetek zabezpieczonych można znaleźć wśród osób między 18. a 24. rokiem życia; prawie 31 proc. z nich nie ma zainstalowanych aktualnych programów antywirusowych lub nie potrafi tego stwierdzić. Na drugim biegunie znajdują się osoby powyżej 55 lat. Ponad 85 proc. z nich korzysta z programów antywirusowych.

Ogólnopolskie badanie "Ochrona danych osobowych w Polsce" przeprowadziła w styczniu 2022 r. firma IMAS International na zlecenia Krajowego Rejestru Długów BIG SA i serwisu ChronPESEL.pl na próbie 1010 osób.

