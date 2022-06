Badanie: 47 proc. spośród Polaków, planujących zakup auta używanego, wyda na niego do 30 tys. zł

47 proc. spośród Polaków, planujących zakup używanego samochodu, wyda na niego od 10 do 30 tys. zł - wynika z badania „Polak kupuje auto używane”. Samochód z drugiej ręki chce w tym roku kupić 17 proc. kierowców.

Według badania "Polak kupuje auto używane", przeprowadzonego dla Santander Consumer Multirent, samochód używany planuje w tym roku kupić co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta (odpowiednio 20 proc. w porównaniu do 10 proc.). Najczęściej taki zamiar deklarują też ankietowani w wieku 18-29 lat (22 proc.). Zapotrzebowanie na zakup auta z drugiej ręki jest najwyższe również wśród mieszkańców wsi (23 proc. wobec 18 proc. ankietowanych z największych miast powyżej 250 tys. osób). W sumie co szósty polski kierowca planuje w tym roku zakup auta używanego (17 proc.).

Większość badanych chce wydać na ten cel między 10 a 30 tys. zł (47 proc.). W tej grupie jest najwięcej kobiet (60 proc. wobec 44 proc. mężczyzn), osób między 50. a 59. rokiem życia (83 proc.) oraz 30-39 latków (50 proc.).

Jak dodał Paweł Śnigurski z Santander Consumer Multirent, komentując dla PAP wyniki badania, co piąty polski kierowca planuje natomiast przeznaczyć na auto używane od 31 do 50 tys. zł. "W tej grupie jest najwięcej młodych osób przed 30. rokiem życia, co pozwala domniemywać, że podczas pandemii długo oszczędzali na ten cel środki lub też planują skorzystać z finansowania zewnętrznego" - wskazał.

Zgodnie z badaniem przeważająca liczba ankietowanych (53 proc.) planuje skorzystać z finansowania zewnętrznego przy zakupie samochodu z drugiej ręki - najwięcej z leasingu (20 proc). Z kolei 47 proc. badanych zamierza przeznaczyć na ten cel własne środki.

Badanie zostało przeprowadzone 26-29 kwietnia br. na użytkownikach aut używanych na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 500 osób.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl