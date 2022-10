Badanie: 48 proc. Polaków kupiłoby auto elektryczne na kredyt lub w leasingu

48 proc. Polaków sięgnęłoby po finansowanie zewnętrzne na zakup samochodu elektrycznego, z czego 15 proc. po leasing - wynika z badania „Nadchodzi czas aut elektrycznych”. Ankietowani skorzystaliby też z kredytu samochodowego lub gotówkowego.

W ramach badania "Nadchodzi czas aut elektrycznych" przeprowadzonego przez IBRiS dla Santander Consumer Multirent zapytano ankietowanych o to, w jaki sposób pokryliby zakup elektryka, gdyby go planowali. 48 proc. Polaków sięgnęłoby po finansowanie zewnętrzne, z czego 15 proc. - po leasing. Respondenci skorzystaliby też z kredytu samochodowego (17 proc.) lub gotówkowego (16 proc.). Natomiast 23 proc. ankietowanych kupiłoby auto za gotówkę.

Autorzy badania poprosili też kierowców, by przy wykorzystaniu skali od 1 do 5 odpowiedzieli, jak poważnie zastanawialiby się nad kupnem elektryka, gdyby chcieli wymienić samochód. 16 proc. ankietowanych wskazało numer 5, co oznacza, że "zdecydowanie braliby taki zakup pod uwagę". Poważnie myślałoby nad tym też 8 proc. respondentów, którzy ocenili swoją skłonność do takiego wyboru na 4. "Razem daje nam to 24 proc. zmotoryzowanych Polaków, którzy rozważaliby nabycie elektryka" - wskazano w badaniu.

Wśród rozważających taki zakup więcej jest mężczyzn niż kobiet - odpowiednio 28 proc. i 19 proc. wskazań. Przychylni autom elektrycznym są też 30-39 latkowie (30 proc.) i 50-59 latkowie (35 proc.), a także 21 proc. respondentów powyżej 70. roku życia. Pomysł kupna elektryka bardziej podoba się też osobom pochodzącym ze średnich miast, od 50 do 250 tys. mieszkańców - 37 proc. w porównaniu do 25 proc. ankietowanych z metropolii i 20 proc. ze wsi.

Wymiany swojego dotychczasowego pojazdu na auto z elektrycznym napędem w ogóle nie brałoby natomiast pod uwagę 39 proc. badanych. W tej grupie znalazło się najwięcej 40-49 latków (56 proc.) i osób mieszkających w metropoliach (59 proc.).

Jak wynika z cytowanych przez autorów badania danych PZPM i PSPA z lipca br., w Polsce było wtedy zarejestrowanych 52 tys. 881 samochodów osobowych i użytkowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze siedem miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 tys. 98 sztuk.

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) 26 - 27 sierpnia 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 645 aktywnych kierowców.

