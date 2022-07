Badanie: 54 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd w okresie lipiec - wrzesień

54 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd w okresie lipiec - wrzesień, 76 proc. chce spędzić urlop w kraju, jednocześnie samodzielne organizowanie wakacji deklaruje ponad 80 proc. respondentów - wynika z badania firmy Research Partner.

Badanych pytano, czy w czerwcu odbyli już wyjazd wakacyjny. Przecząco na to pytanie odpowiedziało 75 proc. respondentów. Na pytanie, czy w okresie od lipca do września planowany jest wakacyjny wyjazd 54 proc. badanych odpowiedziało, że tak, 28 proc. nie planuje wyjazdu, a 18 proc. jeszcze nie wie, czy wyjedzie na wakacje w tym czasie - podano w ankiecie. Oznacza to, że 33 proc. pozostanie w domach w okresie od lipca do września.

Według Research Partner ciekawe dane przynosi analiza kierunków wakacyjnych podróży. "Ankietowani, którzy zdecydowali się na wyjazd czerwcowy, w znakomitej większości spędzali urlop w Polsce (aż 87 proc.). Jedynie 17 proc. zdecydowało się na wyjazd zagraniczny (wyniki nie sumują się do 100 proc., gdyż część badanych spędzała wakacje zarówno w kraju, jak i zagranicą)" - poinformowano.

Zaznaczono, że trendy zmieniają się w przypadku potencjalnych późniejszych wakacji. 76 proc. badanych deklaruje spędzenie urlopu w kraju, a 25 proc. zagranicą. Badani deklarują, że wakacje organizują samodzielnie - wskaźnik ten przekracza 80 proc. w przypadku całego badanego okresu - pokazały dane Research Partner.

"W trzecim kwartale zyskują biura podróży, ze względu na wzrost udział wczasów zagranicznych" - stwierdzono.

"Warto nadmienić, że w czerwcu wyraźnie wyróżnia się grupa ankietowanych z wykształceniem wyższym. 30 proc. zdecydowało się na wyjazd w tym okresie (vs. 25 proc. średnia), 25 proc. zagranicę (vs. 17 proc.) oraz 13 proc. zdecydowała się na korzystanie z usług brokerów turystycznych (vs. 13 proc.)" - wskazano.

Ta sama grupa ankietowanych osiąga znacznie lepsze wyniki w planowaniu wyjazdów na trzeci kwartał; 62 proc. wyjedzie w tym okresie (vs. 54 proc. średnia), 34 proc. zagranicę (vs. 25 proc.), a 22 proc. skorzysta z usług biur turystycznych (vs.15 proc.).

Badanie opinii Polaków na temat wyjazdów na wakacje w okresie czerwiec-wrzesień bieżącego roku firma Research Partner przeprowadziła w dniach 1-4 lipca 2022 roku na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie 1057 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

