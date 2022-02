Badanie: 56 proc. gospodarstw ma sprzęt do odbioru telewizji w nowym standardzie

56 proc. gospodarstw domowych korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiada odpowiedni sprzęt do odbioru sygnału w standardzie DVBT2/HEVC – wynika z pomiarów przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów.

Pomiary przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2021 r. W porównaniu z poprzednim badaniem z października 2021 r., liczba gospodarstw domowych korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej, które mają odpowiedni sprzęt do odbioru sygnału w standardzie DVBT2/HEVC, wzrosła o 6 pkt proc.

Krajowy Instytut Mediów od jesieni ub.r. prowadzi badanie, w którym sprawdza, w jakim stopniu Polacy są przygotowani do nowego standardu nadawania NTC. "Z naszych danych wynika, że istotnie zwiększyła się gotowość do zmiany standardu wśród gospodarstw domowych odbierających wyłącznie telewizję naziemną, niemniej nadal 1,81 mln z nich jest zagrożonych utratą sygnału telewizyjnego" - podkreślił dyrektor Krajowego Instytutu Mediów Mirosław Kalinowski.

Jak dodał, badania pokazują też, że choć pod względem posiadanego sprzętu obsługującego DVBT2/HEVC sytuacja wygląda coraz lepiej, nie idzie to w parze ze świadomością zbliżającej się zmiany. "To świadczy o konieczności kontynuowania działań informacyjnych kierowanych do widzów i szerzenia wiedzy na temat wdrożenia nowego standardu, szczególnie że pierwsze przyłączenia sygnału nastąpią już w marcu 2022 r." - stwierdził dyrektor Instytutu.

Jak poinformowano, Krajowy Instytut Mediów, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Ogólnopolskich Mediów oraz KPRM prowadzi działania, które mają zwiększyć świadomość zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej i sposobów przygotowania się na nią. Dobiegają końca prace nad nową odsłoną kampanii informacyjnej.

Nowy standard nadawania NTC będzie wprowadzany na terenie całego kraju sukcesywnie, od 28 marca do 27 czerwca 2022 r. W pierwszej kolejności zmiany obejmą województwa: dolnośląskie i lubuskie.

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl