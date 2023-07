Badanie: 59 proc. Polaków korzystających z bankowości internetowej jest zainteresowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznego

Zainteresowanie uzyskaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego deklaruje obecnie 59 proc. Polaków korzystających z bankowości internetowej. W 2018 roku takie zainteresowanie zadeklarowało 22 proc. respondentów – wynika z opublikowanego w środę badania KIR i ZBP.

Zainteresowanie uzyskaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego deklaruje obecnie 59 proc. Polaków korzystających z bankowości internetowej. Dla porównania - w 2018 roku takie zainteresowanie zadeklarowało 22 proc. respondentów. W grupie zainteresowanych uzyskaniem e-podpisu, 48 proc. respondentów chciałoby wykorzystywać go do podpisywania umów bankowych, a 46 proc. do umów na usługi użyteczności publicznej, czyli na dostawy prądu, gazu, wody czy na wywóz śmieci - wynika z opublikowanego w środę badania Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich.

Według sondażu przeprowadzonego w marcu br. przez ośrodek Minds & Roses na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków w wieku ponad 15 lat, przeszło 40 proc. zainteresowanych chce podpisywać e-podpisem umowy na usługi telekomunikacyjne oraz na usługi ubezpieczeniowe. Poza tym aż 39 proc. respondentów z omawianej grupy chciałoby sygnować w ten sposób umowy na usługi medyczne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl