Badanie: 64 proc. polskich firm działa w chmurze

64 proc. polskich firm działa w chmurze, a 26 proc. zamierza w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy wprowadzić takie rozwiązanie - wynika z opublikowanego w środę badania "Transformacja cyfrowa firm" przeprowadzonego przez firmę EY.

Jako istotny argument za wdrożeniem rozwiązań chmurowych 54 proc. ankietowanych podało poprawę komunikacji i współpracy. 34 proc. wskazało na obniżenie kosztów, zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy, a 29 proc. na chęć zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Partner EY Radosław Frańczak ocenia, że wiele firm do wdrożenia rozwiązań chmurowych zmotywowała pandemia. Wdrożenie ich umożliwiło dostęp do zasobów firmy, co z kolei przełożyło się na niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej. "To proces, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie przyspieszył. Dotąd wielu przedsiębiorców obawiało się tego typu rozwiązań, pozostawiając większość procesów w tradycyjnej formie. Nie oznacza to jednak, że z jednym dniem przedsiębiorcy nabrali do chmury pewności i przekonania, że powinni tam przenieść zdecydowaną część, albo nawet większość procesów. Nadal przyglądają się tym rozwiązaniom uważnie i w większości korzystają z nich w takim stopniu, w jakim jest to z ich perspektywy jedynie konieczne do prowadzenia działalności, nie doceniając przy tym, jakie rozwiązania może ona zaoferować" - twierdzi Frańczak. Jak dodaje ekspert, blisko jeden na pięciu ankietowanych uważa, że wdrożenie chmury w jego przedsiębiorstwie nie jest potrzebne.

Z badania EY wynika, że barierą dla rozpowszechniania rozwiązań chmurowych w polskich firmach pozostaje brak zaufania deklarowany przez 29 proc. firm. 24 proc. jako przeszkodę wskazało wysokie koszty, a 14 proc. respondentów ocenia, że nie ma na rynku rozwiązań, które dostosowane są do potrzeb ich firmy. Dla 13 proc. firm barierą jest opór ze strony zarządu, dla 9 proc. zaś - ze strony pracowników.

W ankiecie EY czytamy, że w ciągu następnych 18 miesięcy jedna trzecia firm chce pozostawić większość swoich zasobów w tradycyjnej formie i tylko część utrzymywać w chmurze. Bez chmury zamierza działać niemal jedna na cztery firmy (24 proc.). 23 proc. badanych zamierza przechowywać połowę danych w chmurze, a połowę w formie tradycyjnej. Jedynie 4 proc. ankietowanych zamierza przechowywać całość swoich danych w chmurze.

