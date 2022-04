Badanie: 65 proc. Polaków przed e-zakupami sprawdza opinie o sklepie, 58 proc. porównuje ceny

65 proc. Polaków przed e-zakupami sprawdza opinie o sklepie, 58 proc. porównuje ceny wybranego produktu - wynika z badania "Bezpieczni na e-zakupach 2022". Ponadto 41 proc. respondentów sprawdza warunki zwrotu i reklamacji.

W przekazanego PAP badania Santander Consumer Banku wynika, że ponad 80 proc. Polaków, z każdej grupy wiekowej, kupowało w internecie w zeszłym roku.

W związku ze wzrostem popularności e-zakupów, zapytano Polaków w sondażu, co jest najistotniejsze przy podejmowaniu decyzji o zakupie w danym e-sklepie i co mogłoby ich od tego odwieść - podał bank.

Z badania wynika, że 65 proc. osób przed zrobieniem zakupu u danego sprzedawcy zachowuje ostrożność i sprawdza, jakie opinie wystawili mu inni użytkownicy. Najczęściej postępują tak kobiety (71 proc. w porównaniu do 59 proc. mężczyzn) i najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (80 proc.).

Ponad połowa badanych (58 proc.) przed złożeniem zamówienia w e-sklepie porównuje ceny towarów. "Co ciekawe, ta czynność ponownie ma największe znaczenie dla płci żeńskiej (67 proc. w zestawieniu z 49 proc.) i respondentów przed 30-stym rokiem życia (78 proc.)" - czytamy.

Według autorów badania może świadczyć to o tym, że młodzi dorośli i kobiety bardziej martwią się swoimi finansami lub też, że są bardziej wymagającymi konsumentami - to skłania ich do poszukiwania konkurencyjnych cenowo produktów u dobrych sprzedawców.

"Z badania wynika ponadto, że 41 proc. respondentów przed zakupem zapoznaje się z warunkami zwrotu i reklamacji oraz szuka najtańszej formy dostawy (39 proc.)" - dodała dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku Ewelina Krzynowy.

Wskazała, że kupującym online zależy też na szybkości usługi, 34 proc. wskazało, że przed złożeniem zamówienia sprawdza, w jakim czasie dotrze do nich upragniona przesyłka. "Niestety, nie przykładamy tej samej wagi do kwestii bezpieczeństwa. Mimo, że weryfikujemy opinie innych klientów o sprzedawcy, regulamin e-sklepu czyta już tylko co czwarty z nas (25 proc.), a jeszcze mniej osób sprawdza dane rejestrowe firmy czy zabezpieczenia na stronie sprzedawcy (w obu przypadkach 22 proc.)" - podała.

Jak zaznaczyła, Polacy zapytani o to, co na zakupach w sieci wzbudziłoby ich czujność, ponad połowa (58 proc.) wskazała na oferty po cenach znacznie odbiegających od standardów rynkowych. "71 proc. respondentów wskazało, że negatywne oceny skutecznie odwiodłyby ich od zakupu w danym e-sklepie" - zauważyła.

Wskazała, że badani często wspominali również o niskiej jakości zdjęć lub opisów na stronie, niedostarczających wiarygodnych informacji o produkcie (48 proc.) lub o możliwości opłaty zamówienia jedynie za pomocą przelewu bankowego (40 proc.). "Coraz więcej osób zwraca też uwagę na to, czy sklep jest obecny w mediach społecznościowych, co często pomaga zweryfikować uczciwość sprzedawcy. Ten aspekt jest ważny już dla co piątego Polaka (19 proc.)" - dodała.

Według Krzynowy warto częściej zwracać uwagę na rzeczy nieoczywiste. "Tylko co trzecia osoba zwróciłaby uwagę na brak widocznego numeru NIP (31 proc.), a co czwarta na to, że sklep nie posiada zabezpieczeń takich jak certyfikat SSL (23 proc.)" - przekazała. Jak oceniła, to zdecydowanie za mało przy skali dzisiejszych cyberzagrożeń.

Badanie Santander Consumer Banku zostało zrealizowane w styczniu 2022 r. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w ankiecie telefonicznej, na reprezentatywnej grupie 1001 dorosłych Polaków.

