Badanie: 66 proc. Polaków planuje w tym roku kupić prezent świąteczny przez internet

Prezent świąteczny przynajmniej raz przez internet kupiło trzech na czterech Polaków, a 66 proc. planuje taki zakup w tym roku - wynika z badania zleconego przez CBRE. Dodano, że w tym roku tylko co dziesiąty Polak obawia się, że będą opóźnienia w dostawach zakupów.

Jak zaznaczono, duże przywiązanie Polaków do zakupów online powoduje, że nawet opóźnienia w dostawach nas nie zniechęcają. "A taka sytuacja zdarzyła się już 17 proc. konsumentów w przeszłości. 11 proc. zmierzyło się z opóźnieniami w dostawach prezentów raz w swoim życiu, a 6 proc. aż kilka razy. Zdecydowana większość Polaków, bo 69 proc., nigdy nie zmierzyła się z opóźnieniami dostawy prezentu świątecznego" - wskazano w informacji CBRE.

Jak podkreślono, przekonanie, że upominki dotrą na czas, nie jest zaburzone nawet teraz, kiedy świat mierzy się z globalnymi opóźnieniami w łańcuchach dostaw. "Tylko 11 proc. Polaków bierze pod uwagę, że w tym roku prezenty świąteczne zamówione przez internet dotrą z opóźnieniem. Trzech na czterech klientów sklepów internetowych twierdzi, że na pewno wylądują one pod choinką w odpowiednim momencie" - poinformowano.

Zdaniem dyrektora ds. doradztwa w łańcuchu dostaw w CBRE Przemysława Piętaka to tym ciekawsze, że zakupy prezentów świątecznych raczej odkładamy na ostatnią chwilę i nie kwapimy się do kupowania ich z wyprzedzeniem. "61 proc. zapytanych w połowie listopada nie miało kupionego ani jednego prezentu świątecznego. Co równie istotne, z internetu jako głównego źródła świątecznych zakupów w jeszcze większym stopniu niż w największych miastach korzystają mieszkańcy wsi. Z pewnością wpływa na to zarówno większa odległość od galerii i centrów handlowych, jak i rosnąca łatwość dostaw do domu w kanale e-commerce, umożliwiona m.in. przez stale rosnącą sieć automatów paczkowych" - mówił, cytowany w informacji, Przemysław Piętak.

Z badania zleconego przez CBRE wynika, że 77 proc. konsumentów w przeszłości co najmniej raz kupiło upominki przez internet, a 66 proc. planuje takie zakupy w tym roku. Do sklepów internetowych zaglądają częściej kobiety - 81 proc. z nich w przeszłości co najmniej raz kupiło w taki sposób prezenty świąteczne w porównaniu do 71 proc. mężczyzn - podano.

Jak podano, 53 proc. Polaków zamierza spędzić w sklepie (internetowym lub stacjonarnym) od 2-4 godzin. "Zdecydowanie mniej, bo 17 proc. osób wyrobi się ze świątecznymi zakupami prezentów w godzinę, co piąty konsument poświęci na to od 4 do nawet 8 godzin, a co dziesiąty spędzi na buszowaniu cały dzień roboczy, czyli 8 godzin" - wskazano.

Dodano, że można dostrzec pewne różnice w zależności od płci: tylko 5 proc. mężczyzn zamierza poświęcić ponad 8 godz. na poszukiwania w porównaniu do 15 proc. kobiet. Na przeciwnym biegunie mamy tylko 14 proc. kobiet, które wyrobią się w godzinę z zakupami, w porównaniu do co piątego mężczyzny, dla którego będzie to wystarczający czas - poinformowano.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na panelu Ariadna 19-22 listopada br. na ogólnopolskiej próbie 1079 osób. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

