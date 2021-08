Badanie: 67 proc. Polaków popiera zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych

67 proc. Polaków popiera zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych, a ponad 82 proc. badanych, którzy mają szefową, dobrze ocenia jej skuteczność zarządzania zespołem - wynika z opublikowanego we wtorek badania LiveCareer Polska.

Mimo wciąż obecnych stereotypów, Polacy są otwarci na kierownictwo kobiet - wynika z badania serwisu kariery LiveCareer Polska, który przeprowadził ankietę na temat opinii naszego społeczeństwa na temat kobiet-liderek. Wynika z niej, że 67 proc. Polaków popiera zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych, a 78 proc. a uważa, że płeć nie powinna mieć znaczenia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w firmach. Zaznaczono też, że ponad 82 proc. badanych, których przełożoną jest kobieta, dobrze ocenia jej skuteczność zarządzania zespołem.

Co ciekawe, osoby, które obecnie mają szefową, a nie szefa, oceniają swoje relacje z przełożonym nieco lepiej niż ogół badanych. Napisano, że ponad 78 proc. kobiet i aż 92 proc. mężczyzn w tej grupie uważa je za pozytywne, natomiast wśród ogółu badanych jest to kolejno 70 proc. i 74 proc.

"Cieszą mnie takie wyniki. Bo jeśli wykorzystujemy talenty tylko połowy populacji, to sami podcinamy sobie skrzydła - wskazała ekspertka kariery serwisu LiveCareer Polska i autorka badania Żaneta Spadło. Dodała, że większa różnorodność kadry zarządzającej to większa kreatywność i innowacyjność, co z kolei przekłada się na sukces całej firmy. "Nie możemy sobie pozwolić na pomijanie ambitnych i utalentowanych osób tylko z uwagi na ich płeć - ten aspekt nie powinien mieć znaczenia" - zaznaczyła.

Z badania wynika, że za stwierdzeniem, że płeć danej osoby nie powinna decydować o objęciu najwyższych stanowisk w firmach, zgadza się 3 na 4 Polaków. Blisko 37 proc. uważa, że w pewnych branżach lepszymi szefami są mężczyźni, a w innych - kobiety.

Podkreślono, że aż 42 proc. respondentów przyznała, że kobiety stanowią mniejszość kadry zarządzającej w ich firmach, a prawie 46 proc. wskazało, że liczba kobiet-menedżerek powinna być większa.

Badanie wykazało również, że około 23 proc. respondentów przyznało, że gdyby prowadziło firmę i szukało wspólnika, to bardziej zaufałoby kobiecie, a tylko 17 proc. - mężczyźnie, natomiast aż 51 proc. wskazało, że stanowiska menedżerskie jest jednym z najbardziej odpowiednich dla kobiet. Ponadto - jak wynika z badania - co czwarta ankietowana Polka wolałaby mieć szefową, a tylko co piąta - szefa. A 39 proc. respondentów uważa, że mężczyźni na stanowiskach kierowniczych mają większą szansę na sukces niż kobiety.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl