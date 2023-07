Badanie: 70 proc. Polaków zna język obcy w stopniu podstawowym

70 proc. Polaków zna język obcy na tyle, by w podstawowym stopniu porozumieć się z obcokrajowcami w miejscu pracy - wynika z badania dot. rynku pracy. Blisko połowa respondentów chętnie zatrudniła się w firmach, które umożliwiają pracę zdalną z zagranicy - Hiszpanii, Włoch czy Niemiec.

Z opublikowanego w poniedziałek badania Pracuj.pl wynika, że 7 na 10 Polaków deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu, który umożliwia podstawowe komunikowanie się nim w miejscu pracy. Prym pod tym względem wiedzie angielski - 88 proc. pracujących Polaków deklaruje znajomość tego języka, w tym 60 proc. respondentów na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym. W podobnym stopniu rosyjskim porozumiewa się 21 proc. respondentów (głównie w wieku 45-65 lat), niemieckim 15 proc., a hiszpańskim, francuskim czy ukraińskim po 3 proc.

"Mimo postępującej globalizacji, ponad połowa respondentów (55 proc.) nie dostrzega istotnego wzrostu skali współpracy z zagranicznymi klientami w ciągu ostatnich pięciu lat" - wskazano w poniedziałkowej informacji. Z kolei 24 proc. badanych zaobserwowało "większe umiędzynarodowienie procesów biznesowych i wzmożone wykorzystanie języków obcych w ich codziennej pracy".

Więcej niż co piąty pracownik uważa, że bez znajomości języka obcego nie miałby szansy na zatrudnienie na obecnym stanowisku, a 15 proc. jest przekonanych, że to właśnie język obcy otworzył im drogę do awansu. Jednocześnie tylko 19 proc. kandydatów otrzymało ofertę pracy głównie ze względu na znajomość języka obcego - przekazano. "W praktyce, rekruterzy wydają się skupiać na specjalistycznych umiejętnościach zawodowych, co sugeruje, że równocześnie z umiejętnościami językowymi, kandydaci powinni dbać o rozwój w innych kluczowych obszarach" - wskazała, cytowana w informacji, Agnieszka Bieniak z Grupy Pracuj.

Według badania 4 na 10 respondentów twierdzi, że umiejętność posługiwania się językiem obcym ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, przeciwnego zdania jest 28 proc. respondentów. Dla 39 proc. badanych każdy dodatkowy język poza angielskim to szansa na lepsze zarobki. Jednocześnie 14 proc. respondentów deklaruje, że ich pracodawca oferuje tzw. dodatek językowy do pensji.

58 proc. kandydatów chętniej aplikowałoby na ofertę, która zachęca do nauki języka obcego poprzez zapewnienie wyższego wynagrodzenia po uzyskaniu certyfikatu językowego, a 55 proc. kandydatów chętniej wybierze ofertę pracy, jeśli otrzymają urlopy szkoleniowe (dni wolne) przeznaczone na podnoszenie kompetencji językowych.

Zgodnie z badaniem, 57 proc. respondentów wskazuje, że ich pracodawcy nie oferują finansowania nauki języka obcego. Sześciu na 10 badanych twierdzi, że możliwość nauki języka obcego w ramach godzin pracy zwiększa skłonność do aplikowania o pracę do firmy, która to umożliwia.

"Wśród polskich pracowników zauważalna jest tendencja do poszukiwania miejsc pracy, które oferują unikalne benefity, takie jak możliwość wykonywania pracy w różnych lokalizacjach na świecie" - zauważono. Z badania Pracuj.pl wynika, że 45 proc. respondentów chętniej zaaplikowałoby na oferty, które umożliwiałyby pracę w ramach delegacji lub stałe przeniesienie do innego kraju.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się workation, czyli połączenie pracy i wypoczynku w ciekawych miejscach - 49 proc. kandydatów jest skłonnych do aplikowania na ofertę pracy, jeżeli firma umożliwia pracę zdalną z zagranicy.

Najchętniej wybieranym przez Polaków kierunkiem na workation jest Hiszpania (24 proc.). Na kolejnym miejscu są: Włochy (19 proc.), Niemcy (14 proc.) oraz USA (11 proc.). Dodano, że zdaniem 56 proc. badanych praca w wybranych przez siebie miejscach na świecie "ma potencjał na zapobieganie wypaleniu zawodowemu". Z kolei 54 proc. ankietowanych wskazuje, że workation ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie, a 59 proc. - że praca zdalna z różnych miejsc na świecie, "umożliwiłaby im spełnienie marzeń o podróży do wybranego kraju".

Badanie przeprowadzono w marcu 2023 r. przez ARC Rynek i opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na grupie 2044 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl