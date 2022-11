Badanie: 72 proc. zakładów motoryzacyjnych w Polsce zatrudnia obywateli Ukrainy

Fabryki motoryzacyjne coraz chętniej zapełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. W Polsce 72 proc. zakładów motoryzacyjnych zatrudnia obywateli tego kraju, to o 14 p.p. więcej niż w 2021 roku - wynika z raportu Exact Systems "MotoBarometr 2022".

W raporcie wskazano, że o Ukraińców rywalizujemy przede wszystkim z południowymi sąsiadami. W Słowacji 76 proc. motozakładów zatrudnia Ukraińców, a w Czechach 69 proc. O kadrę ze Wschodu coraz mocniej zabiegają Niemcy. W ciągu roku liczba tamtejszych fabryk, które wspierają się obywatelami Ukrainy, wzrosła dwukrotnie (z 15 proc. do 30 proc).

W Polsce połowa zapytanych z branży motoryzacyjnej oczekuje wzrostu zatrudnienia, to o 11 p.p. więcej niż w 2021 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, większość firm zgłasza zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych niższego szczebla (70 proc.), 41 proc. będzie szukać pracowników średniego szczebla, a 7 proc. będzie rekrutować kadrę menedżerską.

"Zakłady produkcyjne, mimo mniejszego ruchu w salonach, będą zatrudniać, bo w wyniku +pożarów+, z którymi miały, a w wielu przypadkach wciąż mają, do czynienia, bardzo wiele zamówień czeka na realizację w kolejce. To właśnie, dlatego na wybrany model, najczęściej indywidualnie skonfigurowany, nierzadko trzeba czekać od 4 do 6 miesięcy" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jacek Opala z zarządu Exact Systems.

Spośród respondentów 56 proc. uważa, że mała liczba kandydatów do pracy jest największym problemem związanym z zatrudnieniem w branży motoryzacyjnej, 53 wskazało na wysokie oczekiwania płacowe pracowników, 42 proc. na bak pracowników o kierunkowym wykształceniu, 41 proc. na Rosnące koszty pracy, a łącznie 27 proc. na powrót Ukraińców do ojczyzny, oraz mniejszą dostępność zagranicznych pracowników.

