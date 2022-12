Badanie: 77 proc. Polaków kupuje online

Dla dużej części Polaków, bariera pierwszej próby zakupu została przebita – aktualnie 77 proc. Polaków kupuje online. Kluczem do satysfakcji klientów jest utrzymanie zaufania do e-commerce – przekazała w informacji prasowej Konfederacja Lewiatan.

Transformacja cyfrowa poprawiła życie konsumentów, oferując im coraz więcej możliwości - zwrócili uwagę uczestnicy piątkowej konferencji "Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości", zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan. Zauważono, że firmy nie tylko dostosowywały się do wymagań klientów, ale często przekraczały ich oczekiwania, jak uczynił to np. Amazon.

Eksperci dyskutowali m.in. o wpływie zmian prawnych na pozycję konsumentów. "Dzięki dyrektywie Omnibus nastąpi zwiększenie ochrony konsumentów. Klienci powinni czuć się bezpieczniej. Ważne będzie informowanie przez firmy o obniżkach cen towarów" - stwierdziła cytowana w komunikacie Anna Gulińska, radca prawny.

Zwrócono również uwagę, że zmiany w ochronie praw konsumentów mają na celu wyrównać przewagę, którą przedsiębiorcy mają nad konsumentami. Zmiany te będą wymagały od przedsiębiorców wysiłku oraz uczulaniu pracowników, iż wzrośnie liczba reklamacji - ocenił Krzysztof Witek, senior associate w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, cytowany w informacji prasowej.

Aktualnie, 77 proc. Polaków kupuje online - powiedział uczestnik konferencji Jakub Stefański, Head of Product w Amazonie. "Dla dużej części Polaków, bariera pierwszej próby zakupu online została przebita" - przekazano w informacji prasowej. Jak wskazano, kluczem do satysfakcji klientów jest utrzymanie zaufania do e-commerce.

