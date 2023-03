Badanie: 78 proc. sprawozdań spółek giełdowych w 2022 r. zaakceptowano bez zastrzeżeń

W 2022 roku biegli rewidenci w 78 proc. opinii nie mieli zastrzeżeń do sprawozdań finansowych spółek giełdowych; o 4 pp. więcej niż w 2021 i 18 pp. więcej względem 2020 r. – wynika z badania "Audyt spółek giełdowych w Polsce" firmy Grant Thornton.

Liczba audytorów na polskim rynku giełdowym spada. W 2022 r. badania sprawozdań finansowych spółek Rynku Głównego GPW prowadziło 46 podmiotów, wobec 48 przed rokiem, 61 przed dwoma laty, 81 pięć lat temu i 111 dziesięć lat temu - wynika z badania "Audyt spółek giełdowych w Polsce" organizacji doradczej Gran Thornton. Wskazano, że przez siedem ostatnich lat udział średnich firm audytorskich (mierzony liczbą przebadanych spółek) wzrósł z 22 do 39 proc., a udział tzw. wielkiej czwórki (Deloitte, EY, KPMG, PwC) spadł z 37 proc. do 27 proc.

"W 2022 roku biegli rewidenci aż w 78 proc. opinii nie mieli zastrzeżeń do sprawozdań finansowych" - zauważono. Przekazano, iż w 2021 r. odsetek ten wyniósł 74 proc., w 2020 r. 60 proc., w 2015 73 proc., a w 2010 - 72 proc. Jak poinformowano, odsetek opinii z niepewnością kontynuacji spadł przez dwa lata z 11 do 4 proc., a opinii z objaśnieniem z 25 do 12 proc. Zaznaczono jednak, iż w 2020 r. audytorzy znacznie częściej zgłaszali uwagi do sprawozdań m.in. w związku z wybuchem pandemii i wywołaną przez nią niepewnością.

Zgodnie z raportem, średnie wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych spółki giełdowej w latach 2015-2020 wzrosło o 36 proc. z 313 do 427 tys. zł netto.

"Wynikało to, po pierwsze, ze zmian regulacyjnych, które zwiększyły odpowiedzialność i obowiązki biegłych rewidentów badających jednostki zaufania publicznego. Po drugie, ze wzrostu wynagrodzeń w zawodach audytorskich, wynikającego z niedoboru wykwalifikowanych specjalistów na rynku" - stwierdzono.

Przekazano jednak, że w ostatnich dwóch latach ceny audytu wyraźnie hamują. Średnie wynagrodzenie audytora na GPW w sezonie 2022, czyli badań sprawozdań finansowych za rok 2021, wzrosło o 4 proc. - z 438 tys. zł do 457 tys. zł.

"Biorąc pod uwagę fakt, że wykazane w badanych sprawozdaniach przychody spółek wzrosły o 17 proc., można stwierdzić, że realne wynagrodzenia audytorów wręcz spadły. Na każdy przebadany 1 mld zł przychodów spółki w 2022 roku przypadało 220 tys. zł wynagrodzenia audytora, czyli o 11 proc. mniej niż przed rokiem. Co więcej, koszty funkcjonowania audytorów w 2022 roku wyraźnie wzrosły, np. poprzez wzrost kosztów pracy" - oceniono.

Jak wynika z badania, w 2022 roku przebadanie przez audytora 1 mld zł sumy aktywów spółki Rynku Głównego GPW kosztowało średnio 51 tys. zł netto, czyli o 7 proc. mniej niż w 2021 r. (55 tys. zł) i o 10 proc mniej niż w 2020 r. (57 tys. zł). "Jeszcze mocniej spadły ceny audytu w relacji do kapitałów własnych" - oceniono. Koszt badania 1 mld zł kapitałów wyniósł w 2022 roku 187 tys. zł., tj. o 29 proc. mniej niż przed rokiem (265 tys. zł).

"Wynika to z faktu, że ceny audytu nominalnie niemal stały dla badań przeprowadzonych w 2022 roku w miejscu, tymczasem kapitały własne badanych spółek mocno poszły w górę. Podobna tendencja widoczna jest w cenach audytu w relacji do wynagrodzeń zarządów badanych spółek. W przeliczeniu na 1 mln zł wynagrodzenia zarządów koszt audytu w 2022 roku wynosił 141 tys. zł, czyli był o 10 proc. niższy niż w 2021 roku i o 16 proc. niższy niż dwa lata temu" - poinformowano.

Badanie "Audyt spółek giełdowych w Polsce" zostało przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Brane pod uwagę były jedynie sprawozdania dostępne na stronach internetowych spółek w trakcie trwania zbierania danych, tj. w okresie październik-grudzień 2022.

