Badanie: 81 proc. Polaków obawia się zmian klimatu

Aż 81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw - wynika z opublikowanego w środę badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte. Dodano, że ponad jedna trzecia ankietowanych skłonna jest płacić wyższe podatki, by inwestować w ochronę klimatu.

Badanie - jak napisano - zostało przeprowadzone tuż przed Dniem Długu Ekologicznego, wyznaczającego moment, kiedy ludzie wykorzystali zasoby, które przypadają na cały rok produkcji dóbr i usług. Dzień ten, przypadający w tym roku 29 lipca sygnalizuje, że przekroczona właśnie została zdolność Ziemi do ich odnawiania. Dodano, że przypadł on prawie miesiąc wcześniej niż rok temu, co oznacza to, że tempo, w jakim zużywamy naturalne zasoby mocno przyspieszyło.

"Wyniki naszego najnowszego badania pokazują, że transformacja klimatyczna firm jest koniecznością nie tylko dlatego, że wymuszają ją zmiany regulacyjne. 81 proc. Polaków, którzy przyznają, że przejmują się zmianami klimatu to przecież potencjalni pracownicy i klienci, i to ich potrzeby powinny być na pierwszym miejscu w biznesie" - powiedziała cytowana w informacji partnerka i liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte Irena Pichola. Wskazała, że prawie dwie trzecie Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca czuło niepokój z powodu zmian klimatycznych, i że jest to alarmujący wynik, który powinien skłonić firmy do działania.

Ekspertka zauważa, że najbardziej zaniepokojone grupy to kobiety, osoby w wieku 50+, aktywne zawodowo i posiadające dzieci. Co istotne, ponad trzy razy częściej niepokój o środowisko deklarują ankietowani, którzy widzą negatywne skutki zmian klimatycznych w swoim otoczeniu. "Może to oznaczać, że w miarę jak zmiany klimatyczne będą stawały się bardziej widoczne, liczba zaniepokojonych osób będzie rosła" - powiedziała. Zaznaczyła, że wśród rodziców z małymi dziećmi, osób zaniepokojonych zmianami klimatycznymi jest więcej niż średnio w badaniu. Prawie trzy czwarte respondentów twierdzi też, że to właśnie ich dzieci i wnuki skorzystają na ograniczeniu zmian klimatycznych, a tylko 7 proc., że oni sami.

Jak pokazuje badanie, 55 proc. ankietowanych Polaków uważa, że w zakresie walki o lepszy klimat podejmowanych jest aktualnie za mało działań, 43 proc. oczekuje "natychmiastowych i zdecydowanych działań, nawet jeśli wiążą się one z koniecznością wysokich nakładów", natomiast tylko 7 proc. Polaków uważa, że świat robi wystarczająco dużo w tym zakresie. Marginalny jest natomiast odsetek respondentów (4 proc.), którzy nie chcą żadnych zmian.

Badanie wskazuje też gotowość gospodarstw domowych do podejmowania wysiłku w walce o klimat. Do najczęstszych deklarowanych przez nie działań należy segregowanie odpadów, co robi ponad dwie trzecie badanych, ograniczenie marnowania żywności (62 proc.) oraz ograniczenie zużycia wody (61 proc).

Ponad trzy czwarte ankietowanych zapewnia też, że jest skłonne płacić więcej za towary przyjazne dla środowiska. Większość z nich jest gotowa zapłacić za to do 10 proc. więcej, 14 proc. - do 20 proc. więcej, natomiast 4 proc. deklaruje, że zapłaci nawet ponad 20 proc. więcej. Gotowość płacenia wyższych cen - jak wynika z badania - istotnie częściej niż pozostali wyrażają osoby obawiające się o klimat. Co ciekawe, znaczenie ma tu także wiek: osoby poniżej 35. roku życia częściej deklarują gotowość płacenia wyższej ceny za przyjazne środowisku towary.

Ponad jedna trzecia ankietowanych zapewnia również, że jest skłonna płacić wyższe podatki, by inwestować w ochronę klimatu. Przeciętnie badani wyrażali gotowość do płacenia ok. 50 zł miesięcznie, a ponad jedna czwarta respondentów jest skłonna zaakceptować niższą (średnio o 5 proc.) pensję, jeśli pracodawca jest przyjazny dla środowiska.

To, jak ważne jest stanowisko pracodawcy w kwestii dbania o środowisko, pokazuje znaczna, bo wynosząca 27 proc., liczba badanych, którzy zapewniają, że rozważą zmianę pracy, jeśli firma, w której pracują nie wprowadzi zrównoważonych praktyk biznesowych. 37 proc. zapytanych szczyci się natomiast pracą w organizacji, która aktywnie działa w celu redukcji emisji zanieczyszczeń, podróży czy używania plastiku.

