Badanie: 82 proc. ankietowanych ma świadomość problemów ekologicznych

82 proc. ankietowanych Polaków jest świadoma problemów ekologicznych; 44 proc. badanych deklaruje realizację działań proekologicznych bez względu na koszty - wynika z badania na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Konieczność ochrony środowiska jest częściej priorytetem dla kobiet.

Jak wynika z badania Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, tematykę kryzysu klimatycznego zauważają osoby w wieku 35 lat lub więcej (86 proc.), a w przypadku młodszych odsetek ten wynosi 75 proc. Świadomość ekologicznych problemów, z którymi boryka się nasza planeta ma 82 proc. pytanych.

Zdaniem ekspertki BIG InfoMonitor Haliny Kochalskiej młodzi najpierw koncentrują się na +korzystaniu z życia+, a ich świadomość ekologiczna wzrasta wraz z nabywaniem doświadczenia. "To starsi wykazują się mniejszą ignorancją i w codziennym życiu bardziej troszczą się o los planety" - podkreśliła, komentując dla PAP wyniki badania.

Dla 65 proc. respondentów ochrona środowiska to "konieczność". Co piąty uznaje ten problem za ważny. Częściej konieczność ochrony środowiska jest priorytetem dla kobiet (71 proc.) niż mężczyźni (59 proc). Natomiast największą wagę do ochrony środowiska przykładają osoby powyżej 45 lat (74 proc.).

Jak zauważyła Kochalska, jednym z najważniejszych obszarów ochrony środowiska jest gospodarka odpadami, a pandemia spotęgowała ten problem. Zaznaczyła, że konieczność zachowania reżimu sanitarnego zwiększyła wykorzystanie jednorazowych środków ochrony osobistej, które po zużyciu nadają się do utylizacji. "To dodatkowy koszt dla konsumentów i firm, ale też dodatkowy problem dla środowiska, który powinien zwrócić uwagę na poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce" - podkreśliła.

W badaniu najczęściej wskazywanym działaniem na rzecz dbania o środowisko jest segregacja śmieci (73 proc.). 58 proc. pytanych deklaruje używanie toreb wielokrotnego użytku, prawie połowa stara się nie marnować żywności (44 proc.), a co trzeci ogranicza zużycie wody.

Zaangażowanie w działania proekologiczne wzrasta wraz z wiekiem - np. śmieci segreguje 60 proc. osób do 24. roku życia, a powyżej 45 lat - 78 proc. Toreb wielorazowych używa połowa pytanych do 24 lat i 61 proc. powyżej 45. roku życia. Jedynie 36 proc. młodych deklaruje, że nie wyrzuca kupionej żywności, a w grupie powyżej 45 lat to 48 proc.

Jedna trzecia Polaków chce na ekologii oszczędzać, ale więcej jest tych, którzy z myśląc o ochronie środowiska, są gotowi sięgnąć głębiej do portfela. Realizację działań proekologicznych bez względu na koszty, które osobiście poniosą deklaruje 44 proc. badanych. Z kolei 38 proc. respondentów przyznaje, że będzie się w stanie zaangażować się jedynie, kiedy pozwoli im to "dodatkowo zaoszczędzić pieniądze". 52 proc. jest natomiast zdania, że nie można rozważać korzystnych działań dla planety tylko w kontekście korzyści dla portfela.

Według badania ponad jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że bycie ekologicznym pozwala im wydawać mniej, z kolei 30 proc. uważa, że to nic ich dodatkowo nie kosztuje, a w przypadku 17 proc. respondentów wydatki wzrosły (częściej więcej wydają osoby między 45. a 54. rokiem życia). Zdaniem Kochalskiej "wymuszone przez kryzysową sytuację gospodarczą oszczędności w wielu gospodarstwach domowych, jeśli tylko zechcemy też mogą stać się dodatkowym impulsem do bardziej przyjaznego zachowania wobec planety".

Z badania wynika, że w porównaniu z innymi krajami Europy wcale nie produkujemy tak dużo śmieci komunalnych - 315 kg, podczas gdy średnia europejska to 487 kg. Z drugiej strony, w niektórych państwach poziom recyklingu odpadów zbliża się do 100 proc. - u nas sięga 30 proc. "Pozostaje mieć nadzieję, że mimo obaw związanych z niebezpieczeństwem zarażenia, wrócimy do dobrych ekologicznych nawyków i zamiast np. masowo stosować jednorazowe maseczki, plastikowe torby i opakowania na wynos, nauczymy się znów używać sprzętów wielorazowych, które można umyć, uprać, zdezynfekować i w ten sposób ograniczyć nasz ekologiczny ślad" - podsumowała Kochalska i przypomniała, że 5 czerwca wypada Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Badanie zrealizowano przez Quality Watch techniką komputerowo wspomaganych wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych mieszkańców Polski.