Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych

Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzystaja z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.

"Aż dwie na trzy firmy w Polsce nadal korzystają z faktur papierowych (66 proc.). Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej. Prawie połowa firm korzysta z narzędzia do elektronicznego obiegu faktur (48 proc.), a 11 proc. ma w planach jego wdrożenie, między innymi z uwagi na nowe regulacje związane z zapowiadanym obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur" - podano w raporcie z wyników badania "Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?"

Od 1 stycznia 2022 r. polskie firmy mogą dobrowolnie wystawiać faktury elektroniczne z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. System ten stanie się w Polsce obowiązkowy przy wystawianiu faktur od 2024 r.

Z badania wynika, że co czwarta firma w Polsce wystawia do 10 faktur miesięcznie, co trzecia - od 11 do 100, 17 proc. - do 500, a 12 proc. więcej niż 500 takich dokumentów. Liczba wystawianych faktur jest zależna od wielkości firmy. 50 proc. mikrofirm wystawia do 10 faktur miesięcznie, podczas gdy około połowa firm średnich i dużych - ponad 100.

W raporcie z badania stwierdzono, że papierowe faktury dominują w firmach handlowych i produkcyjnych, wśród których odpowiednio aż 75 proc. i 73 proc. firm nadal używa drukowanych dokumentów. Wśród firm budowlanych faktury papierowe wystawia 69 proc. firm. Jednocześnie te same branże, które drukują najwięcej, w największym stopniu używają także elektronicznego obiegu dokumentów. Z takiego rozwiązania korzysta 60 proc. firm produkcyjnych, 55 proc. handlowych i 45 proc. w sektorze usług.

"4 z 10 przedsiębiorstw budowlanych również wdrożyło już rozwiązania cyfrowe. Ta branża jednak przygotowuje się do zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów zmian, gdyż 17 proc. zapytanych planuje uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów w związku z planowanym wdrożeniem KSeF. Dla porównania w handlu tylko 7 proc. firm ma takie plany" - stwierdzono w informacji prasowej z wyników badania.

Wskazano w nim, że papierowe dokumenty są obecne w 68 proc. średnich, 66 proc. dużych i 65 proc. mikrofirm. Jednocześnie co trzecie spośród przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników wystawia cyfrowe faktury (39 proc.), w średnich i dużych firmach na takie rozwiązanie stawia już co druga (po 55 proc. wskazań).

"Firmy generujące najwięcej dokumentów księgowych chętniej sięgają po elektroniczny obieg faktur. Rozwiązania tego typu używa 36 proc. przedsiębiorców generujących do 10 dokumentów miesięcznie. Przy większej skali (od 500 do 1000 dokumentów miesięcznie) jest to już 78 proc., a przy ponad tysiącu faktur miesięcznie, 76 proc. Wraz ze wzrostem skali spada natomiast liczba firm deklarujących użycie wyłącznie faktur papierowych - dzieje się tak w aż 40 proc. najmniejszych firm, generujących do 10 faktur miesięcznie, ale już tylko w 3 proc. firm generujących powyżej 1000 faktur każdego miesiąca" - wskazano w wynikach badania.

Badanie "Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?" zostało zrealizowane na zlecenie firmy Webcon przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 538 firm (struktura wg uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB). Dane zebrano metodą CAWI w dniach 05-13 maja 2022 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl