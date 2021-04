Badanie: branża hotelarska ma sporą zadyszkę; kluczowe będą wakacje

Branża hotelarska ma sporą zadyszkę; w listopadzie 2020 r. liczba noclegów spadła o 46 proc. rdr, a przyjazdów o 67 proc. W najtrudniejszej sytuacji jest Kraków - wynika z danych zebranych przez CBRE. Dodano, że kluczowe będą wakacje, na które Polacy już robią rezerwacje.

Z danych opublikowanych w środę przez firmę doradczą CBRE wynika, że turyści krajowi w 2019 roku odpowiadali za 70 proc. obłożenia hoteli w Polsce. "To dobry prognostyk na ten rok, o ile obiekty hotelowe zostaną otwarte. Kluczowe będą wakacje, na które Polacy już teraz zaczęli robić rezerwacje" - podano w raporcie.

Zwrócono uwagę, że nie wiadomo jednak, kiedy rząd podejmie decyzję o otwarciu hoteli. "A branża ma sporą zadyszkę. Z danych zebranych przez CBRE wynika, że w listopadzie 2020 roku liczba noclegów zmniejszyła się o 46 proc. rok do roku, a liczba przyjazdów spadła o aż 67 proc." - czytamy w raporcie. W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Kraków, gdzie ruch jest generowany głównie przez turystów z zagranicy. Nieco lepiej sytuacja wygląda we Wrocławiu i Trójmieście.

Ekspert ds. rynku hotelowego w CBRE Grzegorz Kaleta, cytowany w informacji, zwrócił uwagę, że początek poprzedniego roku zapowiadał się świetnie dla hoteli w Polsce. Dane ze stycznia i lutego wskazywały na poprawę popytu. Później - jak zaznaczył - pandemia zmieniła wszystko i hotele z miesiąca na miesiąc notowały spadki, z przerwą na te momenty, gdy nie obowiązywały obostrzenia.

"W tym roku pierwszego ożywienia możemy się spodziewać w drugim kwartale, choć decyzja o zamknięciu hoteli na majówkę wstrząsnęła branżą. Turystyka krajowa jest bowiem kluczowym czynnikiem ożywienia, a ludzie po wielu miesiącach pandemii potrzebują odpoczynku. Dlatego najpewniej pierwsze podniosą się resorty. Natomiast jeżeli chodzi o hotele miejskie biznesowe ich odbudowa może potrwać nawet dwa lata od złagodzenia restrykcji" - tłumaczył ekspert.

Popyt na hotele w Polsce przed COVID-19 wskazywał na tendencję wzrostową. W 2019 roku na rynku hotelowym odnotowano ponad 23,5 mln przyjazdów i prawie 45 mln noclegów, co odzwierciedla wzrost o odpowiednio 5,5 proc. oraz 6,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku - podała firma CBRE. Turysta w 2019 roku w hotelu spędzał średnio 1,9 dnia. Sytuacja zmieniła się dramatycznie po wybuchu pandemii. "Z ostatnich dostępnych danych wynika, że w listopadzie 2020 roku przyjazdy spadły o 46,5 proc. w porównaniu rok do roku, a liczba noclegów zmniejszyła się o 67,1 proc." - poinformowała firma.

Grzegorz Kaleta wskazał, że Polska rozpoczęła 2021 rok od zamknięcia większości hoteli bez znanej daty ponownego ich otwarcia. Jego zdaniem nie wiadomo także, jak program szczepień wpłynie na odbudowę popytu. "Nadal jednak jest mało prawdopodobne, żeby projekty inwestycyjne na szeroką skalę ruszyły już w tym roku. Zwłaszcza, że do tej pory wiele inwestycji hotelowych zostało wstrzymanych lub zmienionych na projekty mieszkaniowe (...). Natomiast w momencie, gdy sytuacja jest ustabilizuje i zniknie niepewność, spodziewamy się wzrostu aktywności inwestycyjnej" - poinformował ekspert ds. rynku hotelowego.

Z informacji CBRE wynika, że inwestorzy ostrożnie patrzą na rynek hotelowy, Warszawa pozostaje pierwszym wyborem. Jednak ze względu na problemy z finansowaniem bankowym, niepewną sytuacją związaną z COVID-19, należy - jak wskazano - spodziewać się przesuniętych terminów otwarć nowych obiektów oraz wysokiego poziomu odroczenia projektów w czasie. Inwestorzy, którzy posiadają znaczące udziały hoteli w swoim portfelu, na razie rozważają nowe możliwości, a ewentualne przejęcia hoteli będą poddawane dokładniejszej analizie, a pod uwagę będą brane tylko najlepsze obiekty w najlepszych lokalizacjach.

CBRE Group, spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Dallas, jest firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną. Zatrudnia ponad 100 tys. pracowników w ponad 100 krajach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl